Можно ли надеяться, что 17 января ограничения будут сняты?

— Насколько быстро растет показатель заболеваемости в Таллинне, насколько критическая ситуация?

Лутсар: Это пока не критическая ситуация. Была бы критической, приняли бы другие меры, но ситуация очень серьезная. Число заражений в Таллинне растет — каждую неделю заражений больше, чем на предыдущей. Научный совет всегда говорил, что мы будем жить с вирусом до тех пор, пока наши больницы смогут противостоять ему, и скоро больницы уже не смогут — таллиннские больницы переполнены, больных много, есть зараженные среди медработников, они, в свою очередь, приносят инфекцию в отделение, а затем все отделение уходит на самоизоляцию, потом заражаются некоторые больные, и это замкнутый круг. Это также вызывает большой стресс у персонала больницы. Это была основная причина, по которой научный совет рекомендовал такие ограничения.

— Можно ли сегодня сказать, что введенные в Ида-Вирумаа ограничения, так сказать, принесли плоды?

Лутсар: В любом случае, тенденция правильная. Сейчас мы наблюдаем в Ида-Вирумаа, что число инфицированных там больше не увеличивается, а если и увеличивается, то очень мало. Мы видели это за последнюю неделю. Количество пациентов в больницах Ида-Вирумаа больше не увеличивается. В некоторой степени это также может быть связано с тем, что больницы Ида-Вирумаа уже достаточно заполнены, и больше больных там не помещается, и этих пациентов отправляют куда-то еще, в Таллинн или Тарту. Но по количеству инфицированных видно, что ситуация стабилизировалась.

Когда в Эстонию прибудет первая партия вакцин?

Рейнсалу: По договоренности Евросоюза Эстония планирует начать вакцинацию 27 декабря. Тогда мы получим первые 9750 вакцин и постепенно нам поступит еще. Что это за формула? Производство Pfizer в настоящее время таково, что каждая 330-я вакцина, поступающая с их прилавка и подлежащая совместной закупке в Европейском Союзе, предназначена для Эстонии. В Европейском Союзе вакцина справедливо распределяется в соответствии с численностью населения.

— Не секрет, что бывший пресс-секретарь Департамента здоровья раскритиковал план вакцинации Эстонии, назвав его неудовлетворительным. Сегодня мы придерживаемся этого плана?

Лутсар: У нас в действительности с лета есть план вакцинации, но мы не могли четко указать детали, пока не узнали, какие вакцины будут в ближайшее время. Предотвращает ли эта вакцина серьезное заболевание, действует ли эта вакцина на всех, предотвращает ли передачу вируса или асимптоматику, что на самом деле является даже более серьезной проблемой, чем пациенты больниц. Этот подробный план нельзя было составить, пока все не прояснилось. Но общее мнение о том, что мы будем вакцинироваться первыми (медицинский персонал и пожилые люди), было изложено еще в середине лета. Но сегодня план все еще дорабатывается.

— С понедельника вступят в силу более строгие правила, как вы подтвердили, у нас есть план вакцинации, и вакцины скоро прибудут в Эстонию. Если все пойдет по плану, можно ли предположить, что плановые лечебные отделения закрывать не придется?

Лутсар: Это наша цель. Некоторые отделения планового лечения уже неизбежно закрываются, но это потому, что некоторые работники инфицированы и находятся в самоизоляции. Это то, чего я смогла предвидеть. Это проблема, которую мы собираемся решить. Мы боялись, что у нас будут тяжелобольные, что у нас не будет достаточно вентиляторов, что у нас не будет достаточно людей, которые могли бы работать в отделении интенсивной терапии — это не то, с чем может справиться каждый врач.

— Можем ли мы надеяться, что 17 января ограничения будут сняты?