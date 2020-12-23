Галерея ⟩ Не заметил ехавшую навстречу машину: невнимательность привела к аварии

Как сообщила полиция, задета также третья машина. «По первоначальным данным, водитель Toyota хотел свернуть в сторону Мяннимяэ, однако не заметил ехавшего ему навстречу Audi, в результате чего автомобили столкнулись. В ходе аварии люди не пострадали. Водители были трезвы, у них были водительские права соответствующей категории. Речь о страховом случае», - написала полиция.

В письме, присланном в Sakala, полиция отметила, что для того, чтобы безопасно прибыть в пункт назначения, следует иметь в запасе время. «Также необходимо следить за дорожными и погодными условиями, соблюдать ограничения скорости и относиться с понимаем ко всем остальным участникам дорожного движения. Мы также просим позаботиться о том, чтобы водитель не употреблял алкоголь».