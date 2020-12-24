Чт, 24.12.2020
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Таави Тийльманн
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  • Полиция сделала двум иностранцам предписание покинуть страну
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Полиция сделала двум иностранцам предписание покинуть страну

Politseiametnik.

ФОТО: Andres Haabu

Полиция Эстонии на этой неделе сделала предписание покинуть страну двум иностранцам, один из которых был задержан за рулем в нетрезвом виде.

Во вторник полиция сделала предписание покинуть Эстонию родившейся в Люксембурге в 1987 году женщине с неопределенным гражданством, сообщила в среду BNS пресс-служба Пыхьяской префектуры.

Неделей раньше женщина посетила бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, когда выяснилось, что ее основания для пребывания в Эстонии истекли в июле 2019 года.

В тот же день полиция направила предписание покинуть Эстонию гражданину Украины 1987 года рождения, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Время пребывания мужчины в Эстонии было прекращено досрочно, его виза была аннулирована, и ему назначен запрет на въезд в страну сроком на три года.

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