Полиция сделала двум иностранцам предписание покинуть страну

Во вторник полиция сделала предписание покинуть Эстонию родившейся в Люксембурге в 1987 году женщине с неопределенным гражданством, сообщила в среду BNS пресс-служба Пыхьяской префектуры.

Неделей раньше женщина посетила бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, когда выяснилось, что ее основания для пребывания в Эстонии истекли в июле 2019 года.

В тот же день полиция направила предписание покинуть Эстонию гражданину Украины 1987 года рождения, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Время пребывания мужчины в Эстонии было прекращено досрочно, его виза была аннулирована, и ему назначен запрет на въезд в страну сроком на три года.