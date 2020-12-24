Вакцинирование ⟩ С января вакцина будет поступать в Эстонию еженедельно

Советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер сообщила Postimees, что первые дозы вакцины поступят в Департамент здоровья 26 декабря. «Производителя попросили быть готовым к приему партии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», - объяснила Сыбер. В частности, производитель лекарств не сообщил министерству точное время, когда вакцины могут прибыть в субботу, но министерство знает, что вакцины уже в пути.

По данным Европейской комиссии и Pfizer, следующие партии вакцин будут поступать в Эстонию каждую неделю с января.

Помимо вакцин, Министерство социальных дел заказало еще четыре миллиона шприцев. Сыбер сказала, что на данный момент в Эстонии имеется 41 тысяча игл для растворения вакцины, а еще 45 тысяч игл прибудут 28 декабря. «В январе мы ожидаем еще 45 000 игл», - добавила Сыбер.

Для введения вакцин в настоящее время в стране имеется 50 000 игл. «402 000 игл поступят 28 декабря, а к концу декабря ожидается еще 400 000 игл», - добавила она.

В настоящее время на складе имеется 61 000 шприцев для растворения, еще 21 000 прибудут 28 декабря.

«Есть 50 тысяч шприцев для введения, и мы ожидаем еще 402 тысячи шприцев 28 декабря. Кроме того, в декабре будет еще 400 000 штук», - сказала Сыбер.

Остальные шприцы и иглы будут приобретены либо в рамках совместной закупки Европейского Союза, в которой участвует Эстония, либо, при необходимости, отдельно.