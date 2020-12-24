Директор KUMU - об ограничениях: музеи, наверное, были самым безопасным местом

Сирье Хельме cказала, что раз число случаев распространения коронавируса демонстрирует устрашающий рост, особенно в Харьюмаа, то, к сожалению, она не может возражать. "Для нас это решение было неожиданным. Мы надеялись, что музеи не закроют, потому что по сравнению с другими учреждениями, которые посещают люди, музеи, вероятно, являются самым безопасным местом", - объяснила Хельме.

Она добавила, что музеи просторные, светлые и содержатся в хорошем состоянии. «Но что ж, решение принято», - сказала глава Kumu.

Она отметила, что в течение полугода у них не было особо нашумевших выставок, куда люди приходили бы большими массами. «Но я подчеркиваю, что, видимо, правительство пришло к этому решению неспроста», - сказала Хельме.

По словам Хельме, выставки в Kumu довольно продолжительны, и в январе не планируется менять экспозиции.

«Ничего трагичного с нами не происходит, работа в музее продолжается, мы просто закрыты», - добавила Хельме.