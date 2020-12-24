Чт, 24.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Директор KUMU - об ограничениях: музеи, наверное, были самым безопасным местом
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Директор KUMU - об ограничениях: музеи, наверное, были самым безопасным местом

Директор Kumu Сирье Хельме

ФОТО: Mihkel Maripuu

Вчера правительство решило ужесточить коронавирусные ограничения в Харьюмаа, что означало для музеев закрытие до 17 января. По словам директора Эстонского художественного музея (Kumu) Сирье Хельме, решение правительства было неожиданностью, потому что музеи просторные и массово туда не ходят, пишет Postimees.

Сирье Хельме cказала, что раз число случаев распространения коронавируса демонстрирует устрашающий рост, особенно в Харьюмаа, то, к сожалению, она не может возражать. "Для нас это решение было неожиданным. Мы надеялись, что музеи не закроют, потому что по сравнению с другими учреждениями, которые посещают люди, музеи, вероятно, являются самым безопасным местом", - объяснила Хельме. 

Она добавила, что музеи просторные, светлые и содержатся в хорошем состоянии. «Но что ж, решение принято», - сказала глава Kumu.

Она отметила, что в течение полугода у них не было особо нашумевших выставок, куда люди приходили бы большими массами. «Но я подчеркиваю, что, видимо, правительство пришло к этому решению неспроста», - сказала Хельме.

По словам Хельме, выставки в Kumu довольно продолжительны, и в январе не планируется менять экспозиции.

«Ничего трагичного с нами не происходит, работа в музее продолжается, мы просто закрыты», - добавила Хельме.

Она надеется, что после 17 января число случаев распространения коронавируса снова снизится, и Kumu сможет открыться для посетителей.

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