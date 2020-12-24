Коронавирус добрался до эстонской литературы

Эстонский писатель Марек Тихонов пошел по этому пути: на пике второй волны вируса в издательстве Fantaasia вышел его короткий роман «Maailmalõpu päevik» («Дневник конца света»). Описываемые в нем дистопические события начинаются с первой коронавирусной весны и достигают кульминации восемь лет спустя - когда, насколько известно, на территории Эстонии живут около восьми человек.

Тихонов убедительно показывает, что корона - это не временная сезонная болезнь, а первое представление конца света. Мы уже увидели собственными глазами, как эпидемия перерастает в пандемию; в романе же мы можем прочитать, как пандемия становится антиутопией. А заодно - катализатором космического конфликта.

Художник Меэлис Крошечкин для оформления обложки романа использовал фотографию с видом на таллиннский торговый центр Ülemiste, создав из нее совершенно антиутопический вид.

По прочтении книги высняется, что это коммерческое заведение не занимает центрального места в романе, но главные герои, по крайней мере, какое-то время, считают себя единственными людьми, живущими не только в Таллинне, но и во всем мире.