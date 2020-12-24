На это Рождество многие останутся без подарков. Что случилось?

Эта проблема может быть особенно болезненной для Великобритании, которая собирается полностью выйти из Европейского Союза. Именно в эту страну в этом году резко упали морские поставки, например, контейнерные перевозки упали на 40%.

Например, порт Феликстоу в Великобритании был вынужден принимать множество судов, прибывших с пустыми контейнерами. Из-за пониженной грузоподъемности сотрудникам порта пришлось сортировать, какой груз принимать в первую очередь, отдавая предпочтение товарам медицинского назначения.

Пандемия - один из основных факторов, серьезно повлиявших на поставки грузов в Великобританию. Еще один важный аспект - это Brexit. Уход Великобритании из Евросоюза может вызвать еще большие перегрузки в поставках товаров, поскольку с нового года придется выполнять различные таможенные формальности. Британские власти также предупредили, что британцы также столкнутся с перебоями в поставках продуктов питания в начале следующего года.

"Компании до 1 января хотят обеспечить, чтобы удар от Brexit не был таким болезненным , поэтому многие предприятия спешат получить различное сырье и другие товары до нового года", - сказала Зоя МакЛернон, менеджер Logistics UK.

Из-за логистических проблем японская автомобильная компания Honda временно приостановила производственный процесс на заводе в Великобритании, а шведская компания по продаже мебели IKEA на этой неделе извинилась перед покупателями за задержки с доставкой продукции в порты.

У детей также будет много претензий в это Рождество, потому что, скорее всего, их подарки застрянут либо в портах, либо на кораблях и не будут доставлены к Рождеству. 6

Ассоциация производителей игрушек BTHA предупредила, что корабли с игрушками и различными устройствами были перенаправлены из Великобритании в Роттердам в Нидерландах. В результате значительно увеличился маршрут доставки, и рождественские подарки будут доставлять только после праздников.

Необычная ситуация в грузовых портах наблюдалась и в других странах мира, например, в Австралии и США. По оценкам, около 60% всех товаров в мире перевозится морским транспортом. По данным Китайской ассоциации контейнерной промышленности (CCIA), раньше маршрут доставки занимал 60 дней, но теперь из-за ограничений Covid-19, это время увеличилось до 100 дней. Судам приходится считаться с сокращением грузоподъемности портов Европы и США.

Китай, который был первым эпицентром Covid-19, похоже, полностью оправился от коронакризиса. Заводы работают на полную мощность, а показатели экспорта в ноябре были даже на пятую часть выше, чем годом ранее.

Спрос на товары "Сделано в Китае" в Европе и США изменился во время пандемии. По мере того, как все больше и больше людей попадают в изоляцию, количество поставок из интернет-магазинов увеличивается, поэтому товары китайского производства также могут похвастаться значительным увеличением спроса.