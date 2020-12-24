В Эстонии добавилось еще 702 коронапозитивных, три человека умерли

Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 460 человек диагностирована коронавирусная инфекция. 356 новых случаев заболевания в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

80 новых положительных результатов теста на коронавирус зарегистрировано в Ида-Вирумаа, 33 - в Тартумаа, 30 - в Пярнумаа, 18 - в Ярвамаа, 14 - в уезде Сааремаа и 11 - в Валгамаа. Девять новых случаев было отмечено в Рапласком уезде, по восемь - в Вильяндимаа и Ляэне-Вирумаа, семь - в уезде Хийумаа, четыре - в Йыгевамаа, три - в Вырумаа и по одному - в Ляэнемаа и Пыльвамаа. В случае 15 положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 557,80, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 10,0%.

Под наблюдением Департамента здоровья находится более 29 000 человек.

Под наблюдением Пыхяьского регионального отделения Департамента здоровья находится более 19 тысяч человек, из которых 4 344 инфицированы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья находится 6000 человек, из которых 1591 инфицированы.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья находится более 2600 человек, 656 из которых инфицированы.

Более 1800 человек, 434 из которых инфицированы, находятся под наблюдением Ляэнеского регионального отделения Департамента здоровья.

На контролируемом дыхании находится 21 человек.

По состоянию на утро 24 декабря в больнице находится 365 пациентов с COVID-19, 32 из которых нуждаются в интенсивной терапии. Было открыто 33 новых больничных случая, 27 человек были отправлены домой и 8 человек были переведены в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались три человека, инфицированных коронавирусом - двое 84-летних мужчин и 88-летние мужчина. Всего в Эстонии умерло 195 человек, инфицированных коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах завершено 1 238 случаев COVID-19 у 1 214 человек.