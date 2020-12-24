Чт, 24.12.2020
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Криста Фишер
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Суд объявил банкротом крупного эстонского бизнесмена

Margus Reinsalu.

ФОТО: TAIRO LUTTER/EESTI MEEDIA/SCANPIX

В конце прошлой недели Харьюский уездный суд объявил о банкротстве бывшего крупного предпринимателя Маргуса Рейнсалу, пишет Postimees.

Суд назначил банкротным управляющим Оливера Эннока, а первое заседание кредиторов состоится в уездном суде 12 января.

Ранее портал ERR писал, что компания Neticom подавала заявление о банкротстве Рейнсалу и в 2013 году. Тогда Neticom требовала признать компанию Рейнсалу KC Group банкротом из-за долга в 1,3 миллиона евро.

Чтобы удовлетворить иски, поданные к Рейнсалу в прошлом году, судебный пристав выставил на продажу недвижимость его компаний.

Годовые отчеты холдинговой компании Рейнсалу KC Grupp и ее дочерних предприятий не подавались годами.

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