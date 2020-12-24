Суд объявил банкротом крупного эстонского бизнесмена

Суд назначил банкротным управляющим Оливера Эннока, а первое заседание кредиторов состоится в уездном суде 12 января.

Ранее портал ERR писал, что компания Neticom подавала заявление о банкротстве Рейнсалу и в 2013 году. Тогда Neticom требовала признать компанию Рейнсалу KC Group банкротом из-за долга в 1,3 миллиона евро.

Чтобы удовлетворить иски, поданные к Рейнсалу в прошлом году, судебный пристав выставил на продажу недвижимость его компаний.