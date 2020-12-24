Эстонская курьерская фирма добивается приоритетной вакцинации для своих работников

Фирма курьерской доставки DPD Eesti добивается приоритетной вакцинации от Covid-19 для своих 300 курьеров, работающих по всей Эстонии, и 60 операторов сортировочных центров в Таллинне и Тарту.
Фирма считает, что оперативная работа курьерской доставки является важной для общества в ситуации, где для населения безопаснее совершать необходимые покупки в интернете и заказывать бесконтактную доставку на дом или доставку в ближайший пакомат.
Это также соответствует главным целям государственного плана по вакцинации: защитить группы риска, сократить число случаев Covid-19, поддержать экономику и защитить население от распространения вируса, отмечает фирма в письме, адресованном Министерству социальных дел.