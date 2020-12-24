Чт, 24.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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Ученые установили, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19 после болезни

Kunstniku kujutis koroonaviiruse osakesest. Kuigi rootsi teadlased väidavad, et immuunsus viiruse vastu võib olla oluliselt levinum kui seni arvati, siis eesti teadlaste sõnul tasub uudisesse siiski ettevaatusega suhtuda.

ФОТО: Leonello Calvetti/Stocktrek Images/Scanpix

Австралийские исследователи установили, что инфицированные вирусом SARS-CoV-2 обладают иммунной памятью для защиты от повторного заражения в течение как минимум восьми месяцев,  сообщает  международный портал MedicalXpress со ссылкой на австралийский Университет Монаша.

"Это исследование является самым убедительным доказательством того, что вакцины против вируса SARS-CoV-2 будут работать в течение длительного времени. Ранее многие исследования показали, что первая волна антител к коронавирусу ослабевает после первых нескольких месяцев, вызывая опасения, что люди могут быстро потерять иммунитет. Эта новая работа снимает эти опасения", - говорится в сообщении.

Исследователи набрали группу из 25 пациентов с COVID-19 и взяли у них 36 образцов крови с четвертого дня после заражения до 242-го дня после заражения.

Как и в других исследованиях, изучавших только реакцию антител, исследователи обнаружили, что количество антител против вируса начало снижаться через 20 дней после заражения.

"Однако, что важно, все пациенты продолжали иметь В-клетки памяти, которые распознавали один из двух компонентов вируса SARS-CoV-2, белки шипа и нуклеокапсида. Эти вирус-специфичные В-клетки памяти стабильно присутствовали в течение восьми месяцев после заражения", - говорится в публикации.

Ученые полагают, что эти данные дают надежду на эффективность вакцин против вируса, а также объясняют, почему было так мало примеров подлинного повторного заражения среди миллионов тех, у кого был положительный результат теста на вирус во всем мире.

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