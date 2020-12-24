В Ленинградской области столкнулись два грузовика, погиб водитель из Эстонии

По предварительным данным, вчера около 20:40 на 458-м километре трассы, у поворота на Цвылёво, 54-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга на своем тягаче Mercedes-Benz Actros с полуприцепом выехал на встречную полосу и врезался во встречный MAN с полуприцепом.

Один из грузовиков, как видно на фотографиях в соцсетях, перевернулся, на дорогу высыпались фрукты - яблоки, мандарины.

По данным российского портала новостей, грузовиком MAN с эстонскими государственными регистрационными номерами управлял 55-летний уроженец Таллинна. Он погиб, его тело зажало в кабине.

Водитель «Мерседеса» в состоянии средней тяжести был доставлен в Тихвинскую межрайонную больницу.