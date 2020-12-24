Еще две жертвы телефонного мошенничества: преступники использовали один и тот же номер

22 декабря неизвестная женщина позвонила 59-летней женщине, проживающей в Пыхья-Таллинне, с телефонного номера 6310311 и представилась сотрудницей Swedbank.

Звонившая сообщила, что банковский счет женщины якобы был взломан, и его необходимо заблокировать, чтобы сохранить счет. Звонившая спросила у женщины идентификатор пользователя, а жертва обмана ввела пароли в приложении Smart-ID.

После телефонного звонка женщина проверила свой счет и обнаружила, что было потеряно 7 970 евро.

В тот же день, 22 декабря неизвестная женщина позвонила 42-летнему мужчине, проживающему в Ласнамяэ, с номера 6310311 и представилась сотрудником Swedbank.