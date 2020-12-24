Еще две жертвы телефонного мошенничества: преступники использовали один и тот же номер

На этой неделе как минимум два жителя Таллинна стали жертвами телефонного мошенничества. В обоих случаях жертвам звонили с одного и того же номера и представлялись работником Swedbank, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
22 декабря неизвестная женщина позвонила 59-летней женщине, проживающей в Пыхья-Таллинне, с телефонного номера 6310311 и представилась сотрудницей Swedbank.
Звонившая сообщила, что банковский счет женщины якобы был взломан, и его необходимо заблокировать, чтобы сохранить счет. Звонившая спросила у женщины идентификатор пользователя, а жертва обмана ввела пароли в приложении Smart-ID.
После телефонного звонка женщина проверила свой счет и обнаружила, что было потеряно 7 970 евро.
В тот же день, 22 декабря неизвестная женщина позвонила 42-летнему мужчине, проживающему в Ласнамяэ, с номера 6310311 и представилась сотрудником Swedbank.
Звонившая также сообщила, что предпринималась попытка перевести деньги на счет мужчины. Мошенница отправила мужчине код Smart-ID, который мужчина подтвердил дважды. После телефонного звонка он проверил свой счет и обнаружил, что пропали 2006 евро.