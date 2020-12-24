Туризм в курортной стране под угрозой из-за вспышки COVID-19

Но новая вспышка COVID-19 среди рабочих фабрики морепродуктов недалеко от Бангкока в декабре привела к всплеску заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом сообщает издание Bloomberg.

На прошлой неделе в Таиланде обнаружили всплеск COVID-19 в провинции Самутсакхон, из-за чего промышленный район закрыли на 14 дней. В результате вспышки болезни общее число случаев заражения в Таиланде в понедельник достигло 5289 человек. В правительстве теперь думают над тем, закрывать ли и другие регионы страны.

По словам президента Ассоциации отелей Пхукета Энтони Ларка, еще один общенациональный локдаун или ограничения на внутренние поездки могут стать катастрофическими для многих компаний, связанных с туризмом, пишет издание.

"Все теряют деньги и просто пытаются выйти на уровень безубыточности. Если правительство не сможет контролировать вирус, если будут введены ограничения на поездки внутри страны или между провинциями, то владельцы отелей и ресторанов закроют свой бизнес", - отметил он в комментарии Bloomberg.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил, что ему потребуется около недели, чтобы решить, нужны ли более строгие ограничения.

Таиланд делает ставку на возрождение туризма, чтобы помочь ему выйти из рецессии, пишет издание. Но центральный банк прогнозирует, что второй по величине экономике Юго-Восточной Азии может потребоваться два года, чтобы местный туризм вернулся на уровень до пандемии.