Какие страны уже одобрили российскую антикоронавирусную вакцину «Спутник V»?

Аргентина зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), связанный с производством вакцины.
Вакцина получила одобрение в рамках ускоренной процедуры на основе клинических исследований в России и без дополнительных испытаний в самой Аргентине, пишет Meduza.io.
Регистрацию вакцины «Спутник 5» подтвердило министерство здравоохранения Аргентины. Ожидается, что первые 300 тысяч доз доставят в страну 24 декабря, а вакцинация начнется 28 декабря.
Аргентина стала второй страной, которая одобрила применение «Спутник V». Первой 21 декабря это сделала Беларусь.
«Спутник V» станет первой вакциной против коронавируса, которую начнут использовать в Аргентине. 22 декабря власти страны также одобрили применение вакцины от Pfizer и BioNTech, но ее первые поставки ожидаются не раньше января.