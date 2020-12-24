Чт, 24.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Какие страны уже одобрили российскую антикоронавирусную вакцину «Спутник V»?

Illustreeriv foto Venemaa Sputnik V vaktsiinist.

ФОТО: Andre M. Chang/Zumapress.com/Scanpix

Аргентина зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), связанный с производством вакцины.

Вакцина получила одобрение в рамках ускоренной процедуры на основе клинических исследований в России и без дополнительных испытаний в самой Аргентине, пишет Meduza.io.

Регистрацию вакцины «Спутник 5» подтвердило министерство здравоохранения Аргентины. Ожидается, что первые 300 тысяч доз доставят в страну 24 декабря, а вакцинация начнется 28 декабря.

Аргентина стала второй страной, которая одобрила применение «Спутник V». Первой 21 декабря это сделала Беларусь.

«Спутник V» станет первой вакциной против коронавируса, которую начнут использовать в Аргентине. 22 декабря власти страны также одобрили применение вакцины от Pfizer и BioNTech, но ее первые поставки ожидаются не раньше января.

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