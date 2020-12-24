Какие страны уже одобрили российскую антикоронавирусную вакцину «Спутник V»?

Вакцина получила одобрение в рамках ускоренной процедуры на основе клинических исследований в России и без дополнительных испытаний в самой Аргентине, пишет Meduza.io.

Регистрацию вакцины «Спутник 5» подтвердило министерство здравоохранения Аргентины. Ожидается, что первые 300 тысяч доз доставят в страну 24 декабря, а вакцинация начнется 28 декабря.

Аргентина стала второй страной, которая одобрила применение «Спутник V». Первой 21 декабря это сделала Беларусь.