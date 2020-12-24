Власти встревожены: в отелях Сааремаа на праздники раскуплены все номера

Туйск призывает людей оставаться дома при подозрении на коронавирус, отмечая при этом, что на Сааремаа сейчас нет необходимости ужесточать требования - в этом уезде заболеваемость коронавирусом наименьшая по стране.

"Но если посмотреть, что тут у нас будет происходить в Рождество и Новый год, то я бы не сильно огорчился, если бы ввели ограничения", – сказал старейшина.