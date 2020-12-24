Власти встревожены: в отелях Сааремаа на праздники раскуплены все номера

В отелях острова Сааремаа на праздники практически не осталось мест, что радует предпринимателей, но тревожит волостного старейшину Микка Туйска, поскольку, по его мнению, люди могут завезти на остров коронавирус, пишет Rus.ERR.
Туйск призывает людей оставаться дома при подозрении на коронавирус, отмечая при этом, что на Сааремаа сейчас нет необходимости ужесточать требования - в этом уезде заболеваемость коронавирусом наименьшая по стране.
"Но если посмотреть, что тут у нас будет происходить в Рождество и Новый год, то я бы не сильно огорчился, если бы ввели ограничения", – сказал старейшина.
По словам исполнительного директора отеля Arensburg Терье Неппер, желающих снять номер в этом году даже больше, ведь больше никуда не поехать. Между тем, отметить Новый год в отеле не получится, так как ресторан придется закрыть в 22:00, но постояльцы смогут отпраздновать во дворе, уточнила Неппер.