В страхе разоблачения: как в Эстонии и России живут ЛГБТ-подростки

В современном мире не каждый готов принять тот факт, что люди нетрадиционной ориентации — это нормально. Зачастую представители ЛГБТ-сообщества страдают от жестоких высказываний в свою сторону, поэтому ведут достаточно скрытный образ жизни.
Москвич Иван и еще один молодой человек по имени Илья (имя изменено – прим. авт.), который проживает в Таллинне, рассказали, где они сталкиваются с дискриминацией и где, наоборот, находят поддержку.
Парады и митинги
В Эстонии представители ЛГБТ-сообщества имеют широкие гражданские права, в том числе право на проведение демонстраций. В Таллинне каждые три года проходит большой Балтийский гей-парад, в котором участвуют тысячи человек, хотя движение по защите прав секс-меньшинств не ограничивается этим.
В России же, по словам Ивана, права ЛГБТ-сообщества на демонстрации регулярно нарушаются: мэрии городов не согласовывают проведение акций подобной тематики, а полиция разгоняет пришедших на мероприятие людей. Это стало одной из причин минимальной вовлеченности представителей ЛГБТ-сообщества и им сочувствующих в парады.
Именно поэтому московские школьники обычно даже не рассматривают вариант участия в таких акциях, боясь насилия со стороны полиции и других последствий.
Илья из Таллинна не участвует в парадах, но поддерживает их проведение: «Я не настолько открытый, [чтобы участвовать в подобных акциях — прим. авт.]».
Отношение одноклассников
И Иван из Москвы, и Илья из Таллинна осторожно делятся с окружающими информацией о своей нетрадиционной ориентации, поэтому с негативом от одноклассников почти не сталкиваются.
«Прежде всего, я рассказал тем, с кем успел пообщаться и кому хоть немного доверяю. Они относятся к этому абсолютно спокойно. У них нет никакой неприязни», — говорит житель столицы Эстонии.
Дискриминация на уровне государства
Илья не сталкивался с откровенной дискриминацией на государственном уровне, но его напрягают заявления некоторых публичных личностей: «Иногда высказывания политиков про приближающийся референдум звучит крайне стервозно. Прямо так, как я часто слышу где-то в российских новостях».
Иван из Москвы считает, что все проблемы ЛГБТ-сообществ в России происходят именно из-за государства, власти Путина: «Одна из наших проблем – это Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Люди относятся к нему слишком серьезно, воспринимают что угодно, как пропаганду. Да и сам закон не нужен — он вреден».
При этом Иван считает, что при смене власти ЛГБТ-сообщество приобретет намного больше прав: «После ухода Путина попроще станет».
Осуждение
Оба молодых человека сошлись на том, что, как правило, ни с кем не делятся своим секретом. Они тщательно подходят к тому, кому именно расскажут правду, тем самым избегая негатива и осуждений. По словам таллиннца, ему приходится соблюдать максимальную осторожность и это дается ему с трудом, но при этом нельзя сказать, что он панически боится осуждения.
«Чувствую, что в темном переулке может найтись кто-то недоброжелательный и сказать что-нибудь неприятное», - поделился своими переживаниями Иван из Москвы.
Отношения с родителями
Крайне важным для каждого ребенка является принятие его особенностей в семье. Человек — это не собственность, а, в первую очередь, личность, и члены семьи должны понимать это. Любящие родители воспримут своего ребенка таким, какой он есть.
Подросток из Москвы говорит о том, что не может набраться смелости и рассказать обо всем родителям, но почти уверен, что мама отнесется к этому нормально. Для него предстоящий разговор с матерью имеет большое значение. «Нужно собраться с мыслями, набраться смелости, вдохнуть и все рассказать», - прокомментировал Иван.
Родители Ильи уже в курсе ориентации сына, но увы, узнали они об этом не от него. «Они узнали сами, так случайно получилось», - добавил подросток, не углубляясь в эту тему.
«Мама, как мне кажется, относится к этому спокойно. Папа просто замял эту тему и больше никогда не затрагивал», - продолжил Илья.
Поддержка в кругу общения
Молодой человек из Эстонии говорит о том, что среди его друзей есть люди, которые поддерживают его и таких очень много. «Абсолютно все мои друзья являются источником поддержки», - отмечает он.
Парень из России говорит немного другое. Да, среди близких есть люди, которые поддерживают его и относятся к его ориентации совершенно спокойно. Он не чувствует отвращения к себе, но ему не нравится то, что люди, которые готовы принять его ориентацию, говорят о ней с какой-то особенностью.
Миграция
Житель Таллинна мечтает уехать из страны, потому что считает, что условия в Эстонии все равно не идеальные. Парень признается, что боится совершать какие-либо действия на улице, которые могут рассекретить его. Он говорит о максимальной осторожности и скрытности: «Если бы я проживал в менее толерантных к этому странах, то, думаю, у меня было бы намного больше проблем с принятием своей ориентации. Я бы действительно боялся каждого шага. На данный момент могу сказать, что я очень ограничен в том, как мне одеваться, как мне выглядеть».
Иван надеется, что проблема далеко не в народе, а в правительстве, и что после ухода нынешнего президента Владимира Путина обстановка в России нормализуется. Молодой человек не хотел бы покидать родину, так как в России, несмотря на минусы, он может спокойно вести полноценную жизнь.
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