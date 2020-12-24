В страхе разоблачения: как в Эстонии и России живут ЛГБТ-подростки

Подросток из Москвы говорит о том, что не может набраться смелости и рассказать обо всем родителям, но почти уверен, что мама отнесется к этому нормально. Для него предстоящий разговор с матерью имеет большое значение. «Нужно собраться с мыслями, набраться смелости, вдохнуть и все рассказать», - прокомментировал Иван.

Родители Ильи уже в курсе ориентации сына, но увы, узнали они об этом не от него. «Они узнали сами, так случайно получилось», - добавил подросток, не углубляясь в эту тему.

«Мама, как мне кажется, относится к этому спокойно. Папа просто замял эту тему и больше никогда не затрагивал», - продолжил Илья.

Поддержка в кругу общения

Молодой человек из Эстонии говорит о том, что среди его друзей есть люди, которые поддерживают его и таких очень много. «Абсолютно все мои друзья являются источником поддержки», - отмечает он.

Парень из России говорит немного другое. Да, среди близких есть люди, которые поддерживают его и относятся к его ориентации совершенно спокойно. Он не чувствует отвращения к себе, но ему не нравится то, что люди, которые готовы принять его ориентацию, говорят о ней с какой-то особенностью.

Миграция

Житель Таллинна мечтает уехать из страны, потому что считает, что условия в Эстонии все равно не идеальные. Парень признается, что боится совершать какие-либо действия на улице, которые могут рассекретить его. Он говорит о максимальной осторожности и скрытности: «Если бы я проживал в менее толерантных к этому странах, то, думаю, у меня было бы намного больше проблем с принятием своей ориентации. Я бы действительно боялся каждого шага. На данный момент могу сказать, что я очень ограничен в том, как мне одеваться, как мне выглядеть».

Иван надеется, что проблема далеко не в народе, а в правительстве, и что после ухода нынешнего президента Владимира Путина обстановка в России нормализуется. Молодой человек не хотел бы покидать родину, так как в России, несмотря на минусы, он может спокойно вести полноценную жизнь.