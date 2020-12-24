Китай: мы находимся на пороге нового мира

Группа китайских ученых разработала самый мощный квантовый компьютер в мире, который в несколько миллиардов раз быстрее, чем аналогичное устройство от Google, сообщил 3 декабря в журнале Science профессор Жан-Вэй Пэн. Китайский квантовый компьютер Jiuzhang смог решить одну из самых сложных задач за 200 секунд, которую классический компьютер вычислял бы около 2,5 миллиарда лет. То есть квантовое превосходство или преимущество – это способность квантовых устройств решать самые тяжелые задачи, которые обычный компьютер решить не может.

Отличается китайская разработка от компьютера американской корпорации тем, что демонстрирует только квантовое превосходство, но фактически не решает никаких задач. А машина от Google является программируемой, то есть она адаптируется под решение любых задач. Однако не стоит исключать того, что китайцы в будущем добьются того же.

Несмотря на торговый конфликт с США, Китай, после долгих переговоров, которые длились восемь лет, заключил с 14 странами азиатско-тихоокеанского региона крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле. В RCEP (Всестороннее региональное экономическое партнерство), помимо Китая, входят десять стран АСЕАН – Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос и Камбоджа, а также Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия. На долю участников соглашения всестороннего регионального экономического пространства приходится почти треть мировой экономики.

Цифровой Юань – это официальная цифровая валюта Китая, работа над которой началась еще 2014 году. Изначально Народный банк Китая заключил партнерские отношения с такими государственными банками как: Промышленный и коммерческий банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Строительный банк Китая и Банк Китая. Были привлечены три крупные компании как: China Telecom, China Mobile, China Unicom, Huawei.

Целью проекта являлось сокращение расходов на обращение бумажных денег и для того, чтобы усилить контроль государства денежной массой. Китайские разработчики говорят о том, что оплата будет производиться при помощи мобильных приложений, а также пользователи смогут хранить свои активы в цифровой валюте, в так называемых холодных кошельках. Создание аналога юаня может способствовать росту конкурентоспособности относительно доллара и евро.

Получать новую валюту жители страны смогут с 12 декабря 2020 года, когда власти Сучжоу распределят национальную криптовалюту среди жителей в рамках «бесплатной лотереи». Власти планируют раздать своим жителям цифровые юани стоимостью около трех миллионов долларов для оплаты товаров и услуг. Об этом сообщает местное издание The Paper. Транспортная компания DiDi, оператор приложения для доставки еды Meituan и платформа потокового видео Bilibili присоединились к тестированию.

Однако другие государства не отстают. Американцы собираются разработать и выпустить в ближайшем будущем цифровой доллар, а россияне задумались о создании цифрового рубля.