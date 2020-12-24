Осужденный на Тонга за хранение наркотиков эстонец срок отбывать не будет

Власти Тонга приговорили гражданина Эстонии Тоомаса Лийва к тюремному заключению сроком на два года, но отбывать срок за хранение наркотиков ему пока что не придется, так как подсудимый сумел доказать, что использовал коноплю в медицинских целях.
18 декабря суд Тонга признал Лийва виновным в хранении и выращивании конопли, а также в хранении двух винтовочных патронов, передает Rus.ERR со ссылкой на местное издание Matangi Tonga.
На суде Лийв заявил, что выращивал коноплю в медицинских целях и употреблял ее от боли в спине. Он отметил, что так как не является гражданином Тонга, покупка таблеток обошлась бы ему слишком дорого.
Осмотревшие Лийва медики подтвердили, что мужчина страдает болями в спине, и выписали ему анальгетик.