Подсказки для молодежи: как создать свой клуб по интересам

Если хотите создать свой клуб, то проще всего сделать это в молодежном центре. Молодежный центр — это открытое пространство для юношей и девушек, где они совместно с работниками реализовывают различные проекты, мероприятия, курсы, кружки, походы и т.д. Молодежные центры расположены по всему Таллинну, поэтому вы сможете без труда найти их в любом районе.

«Все очень просто! Нужно прийти в молодежный центр и сказать, что хочешь создать клуб на определенную тематику и озвучить, что для этого потребуется, - рассказывает Евгения Зовмер из Кесклиннаского молодежного центра. - Если нужно помещение, молодежный центр предоставит его бесплатно, если нужно финансирование, то молодежный центр рассмотрит вариант как поддержки со своей стороны, так и в условиях написания проекта, если требуется большое финансирование. Также центр помогает с рекламой, то есть делится информацией в социальных сетях, таких как: "ВКонтакте", Instagram и Facebook. Еще работники могут помочь написать программу вашего мероприятия и дать советы по развитию проекта».

Так, например, свой клуб Youth English Club создал Артем Белков. На вопрос, как он пришел к этому, молодой человек ответил: «Я увидел здесь большую проблему: раскол между эстонцами и русскими. У меня появилась идея, как решить эту проблему. Летом после карантина, когда было свободное время, я посетил одно мероприятие, которое меня вдохновило на создание клуба. Я решил, что попробую организовать свой клуб. И первую встречу проведу через две недели».

По словам Артема Белкова, получилось все не сразу: «Сначала я позвонил другу из России и договорился, что он будет спикером. Разослал всем друзьям приглашение на встречу, но пришло довольно мало человек, меньше десяти».

Осенью он стал писать письма в разные школы, чтобы те прорекламировали его клуб, а также обратился в молодежные центры. «Кесклиннаский молодежный центр пообещал распространять информацию о нашем клубе и предложил сотрудничество — предоставление большого помещения. Теперь мы проводим встречи раз в две недели примерно четыре месяца подряд, а недавно провели тематический вечер в честь Хэллоуина», - рассказывает Артем Белков.

Новичкам он над два совета: «Просто делайте, потому что навыков у меня поначалу тоже не было. Даже плакат первой встречи был очень примитивным, я тогда первый раз пользовался фотошопом. Сейчас уже лучше получается, мне нравится. Таким образом, развитие происходит постепенно и во всем: в формате, поиске спикеров, дизайне и т.д. И второй совет: пишите всем подряд, говорите с людьми, отправляйте информацию во все школы и молодежные центры».

По словам Артема Белкова, создать свой клуб по интересам совсем несложно. «Абсолютно нет, я подготовил первую встречу за две недели, но это можно сделать даже за пару дней. Не могу сказать, что мой клуб большой, но мы потихоньку развиваемся и добиваемся своих целей», - заключил он.