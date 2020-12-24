Картина дня: жесткий брекзит отменяется, Рождественский мир и вакцина на подходе

В Эстонии добавилось еще 702 коронапозитивных, три человека умерли

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 7124 первичных теста на коронавирус, из которых 702, или 9,9 процента от общего количества тестов, были положительными. За сутки скончались три человека, 365 человек госпитализировано. Читать дальше...

Жесткий брекзит отменяется: Британия и Евросоюз договорились

Британия и Евросоюз в последний момент перед окончательным выходом Соединенного Королевства из ЕС сумели избежать резкого разрыва и договориться о том, как жить и торговать дальше. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласил Рождественский мир

В Рождественский сочельник, 24 декабря, в полдень мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласил Рождественский мир, по традиции зачитав историческое послание из окна Ратуши. Читать дальше...

ВАКЦИНИРОВАНИЕ 〉 С января вакцина будет поступать в Эстонию еженедельно

Сегодня вакцина от коронавируса производства Pfizer и BioNTech покинула завод. Вакцина прибудет в Эстонию 26 декабря, вакцинация начнется на следующий день. По последней информации, с января вакцина будет поступать в Эстонию еженедельно. Читать дальше...

Ученые установили, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19 после болезни

Австралийские исследователи установили, что инфицированные вирусом SARS-CoV-2 обладают иммунной памятью для защиты от повторного заражения в течение как минимум восьми месяцев. Читать дальше...

Еще две жертвы телефонного мошенничества: преступники использовали один и тот же номер

На этой неделе как минимум два жителя Таллинна стали жертвами телефонного мошенничества. В обоих случаях жертвам звонили с одного и того же номера и представлялись работником Swedbank. Читать дальше...

Власти встревожены: в отелях Сааремаа на праздники раскуплены все номера

В отелях острова Сааремаа на праздники практически не осталось мест, что радует предпринимателей, но тревожит волостного старейшину Микка Туйска, поскольку, по его мнению, люди могут завезти на остров коронавирус. Читать дальше...

Полиция сделала двум иностранцам предписание покинуть страну

Полиция Эстонии на этой неделе сделала предписание покинуть страну двум иностранцам, один из которых был задержан за рулем в нетрезвом виде. Читать дальше...

Суд объявил банкротом крупного эстонского бизнесмена

В конце прошлой недели Харьюский уездный суд объявил о банкротстве бывшего крупного предпринимателя Маргуса Рейнсалу. Читать дальше...

В Ленинградской области столкнулись два грузовика, погиб водитель из Эстонии

В столкновении двух грузовиков на автодороге Вологда — Новая Ладога выжил предполагаемый виновник аварии. Именно он, по версии полиции, выехал на встречную полосу. Читать дальше...

ФОТО 〉 В центре Таллинна машина врезалась в стену дома

Сегодня ночью легковой автомобиль Toyota врезался в стену дома на перекрестке улиц Техника и Тоомпуйестее в Таллинне. Читать дальше...

Коронавирус добрался до эстонской литературы

На пике второй волны вируса в издательстве Fantaasia вышел роман эстонского писателя Марека Тихонова «Maailmalõpu päevik» («Дневник конца света»). Описываемые в нем события начинаются с первой коронавирусной весны и достигают кульминации восемь лет спустя - когда, насколько известно, на территории Эстонии живут около восьми человек. Читать дальше...

На это Рождество многие останутся без подарков. Что случилось?

Мировая торговля продолжает восстанавливаться, но поставки по воздуху и морю терпят чрезмерную загруженность, что угрожает оставить многих людей в мире без рождественских подарков. Читать дальше...

Ратас: не думаю, что должен быть первым, получившим вакцину

Правительство утвердило план вакцинации от коронавируса, но далеко не все жители Эстонии хотят прививаться от COVID-19, много сомневающихся, опасающихся, скептиков. Читать далее...

Новый штамм коронавируса проник в Германию

Новая мутация вируса, впервые обнаруженная в Великобритании, проникла в Германию. Читать далее...

Эстония продает за границу елки и свечи, но пипаркоки во основном импортирует

В честь наступившего Рождества Департамент статистики выяснил, как обстоят в Эстонии дела с импортом и экспортом рождественских товаров. Читать далее...

В честь Рождества заключенные получат кровяную колбасу и мандарины

В Рождества заключенным в тюрьмах Эстонии предлагается рождественская еда, а желающие также могут участвовать в богослужении в тюрьмах. Читать далее...

Ланно: возможность чрезвычайного положения зависит от загруженности медицинской системы