Неизвестный преступник устроил дебош рядом со старейшей в США эстонской церковью

Эстонская евангелическая церковь Мартина Лютера находится в поселке Шлей, недалеко от Глисона. Это единственная церковь эстонцев в штате Висконсин. Церковь была построена в 1907 году и сейчас здание пришло в упадок. В 2014 году местные активисты приступили к восстановлению церкви.