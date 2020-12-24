Чт, 24.12.2020
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Кристина Каллас
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Неизвестный преступник устроил дебош рядом со старейшей в США эстонской церковью

Эстонская церковь в Висконсине недалеко от Глисона.

ФОТО: Lincolni maakonna šerifi büroo

Шериф округа Линкольн, штат Висконсин, США, возбудил уголовное дело для расследования происшествия, в ходе которого неизвестный преступник буянил возле самой старой церкви эстонцев в Соединенных Штатах в окрестностях Глисона, пишет Postimees.

По словам следователей, кто-то ворвался в трейлер рабочих, выполнявших ремонтные работы в церкви, выломал дверь, разбил окна, душ, облицовку и кухонный стол.

Шериф округа Линкольн попросил общественность помочь в задержании человека, который устроил дебош рядом с эстонской церковью, сообщил государственный телеканал штата Висконсин WSAW.

Сама церковь не пострадала.

Эстонская евангелическая церковь Мартина Лютера находится в поселке Шлей, недалеко от Глисона. Это единственная церковь эстонцев в штате Висконсин. Церковь была построена в 1907 году и сейчас здание пришло в упадок. В 2014 году местные активисты приступили к восстановлению церкви.

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