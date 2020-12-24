Неизвестный преступник устроил дебош рядом со старейшей в США эстонской церковью

Шериф округа Линкольн, штат Висконсин, США, возбудил уголовное дело для расследования происшествия, в ходе которого неизвестный преступник буянил возле самой старой церкви эстонцев в Соединенных Штатах в окрестностях Глисона, пишет Postimees.
По словам следователей, кто-то ворвался в трейлер рабочих, выполнявших ремонтные работы в церкви, выломал дверь, разбил окна, душ, облицовку и кухонный стол.
Шериф округа Линкольн попросил общественность помочь в задержании человека, который устроил дебош рядом с эстонской церковью, сообщил государственный телеканал штата Висконсин WSAW.
Сама церковь не пострадала.
Эстонская евангелическая церковь Мартина Лютера находится в поселке Шлей, недалеко от Глисона. Это единственная церковь эстонцев в штате Висконсин. Церковь была построена в 1907 году и сейчас здание пришло в упадок. В 2014 году местные активисты приступили к восстановлению церкви.