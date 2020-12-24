Таллиннская скорая помощь выступила с важным напоминанием

По словам главного врача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, как правило, здоровому взрослому человеку переедание не грозит, но жирная пища может повредить пожилым с хроническими заболеваниями и детям. «Если за праздничным столом не хочется обижать хозяйку и нужно попробовать все блюда, стоит чередовать жирное с клетчаткой, например, хлебом», — сказал Адлас BNS.

По его словам, не стоит также злоупотреблять алкоголем, а взрослые должны следить за тем, чтобы дети не повредили себе, переев сладкого. Пожилые, отправляясь в гости, обязательно должны взять с собой назначенное им лекарство, например, таблетки от давления. «А самая лучшая рекомендация — выйти вместе с семьей на свежий воздух и дать своему организму физическую нагрузку», — отметил Адлас.