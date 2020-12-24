Чт, 24.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Таллиннская скорая помощь выступила с важным напоминанием

Скорая помощь.

ФОТО: Tairo Lutter

Таллиннская скорая помощь советует во время праздников не переедать и не злоупотреблять алкоголем, а побольше гулять, чтобы организм получал физическую нагрузку.

По словам главного врача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, как правило, здоровому взрослому человеку переедание не грозит, но жирная пища может повредить пожилым с хроническими заболеваниями и детям. «Если за праздничным столом не хочется обижать хозяйку и нужно попробовать все блюда, стоит чередовать жирное с клетчаткой, например, хлебом», — сказал Адлас BNS.

По его словам, не стоит также злоупотреблять алкоголем, а взрослые должны следить за тем, чтобы дети не повредили себе, переев сладкого. Пожилые, отправляясь в гости, обязательно должны взять с собой назначенное им лекарство, например, таблетки от давления. «А самая лучшая рекомендация — выйти вместе с семьей на свежий воздух и дать своему организму физическую нагрузку», — отметил Адлас.

Рождественские праздники обычно проходят для Таллиннской скорой помощи спокойно.

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