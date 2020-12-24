Чт, 24.12.2020
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Кристина Каллас
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Ратас: не думаю, что должен быть первым, получившим вакцину

Премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Madis Veltman/

Правительство утвердило план вакцинации от коронавируса, но далеко не все жители Эстонии хотят прививаться от COVID-19, много сомневающихся, опасающихся, скептиков, пишет Rus.ERR.

Не хотят ли члены кабинета министров подать личный пример населению?

"Что касается личного примера – вакцинироваться или нет, то когда вакцины в Эстонии будет достаточно, я обязательно вакцинируюсь. Я не думаю, что должен быть первым, получившим вакцину. Я считаю, что вакцина важнее для врачей и медсестер, и, разумеется, вакцинация будет добровольной для населения", – сообщил премьер-министр Юри Ратас.

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