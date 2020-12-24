Ратас: не думаю, что должен быть первым, получившим вакцину

"Что касается личного примера – вакцинироваться или нет, то когда вакцины в Эстонии будет достаточно, я обязательно вакцинируюсь. Я не думаю, что должен быть первым, получившим вакцину. Я считаю, что вакцина важнее для врачей и медсестер, и, разумеется, вакцинация будет добровольной для населения", – сообщил премьер-министр Юри Ратас.