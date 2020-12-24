Новый штамм коронавируса проник в Германию

Новая мутация вируса, впервые обнаруженная в Великобритании, проникла в Германию, пишет Deutsche Welle.
Инфекция выявлена у женщины в земле Баден-Вюртемберг, 20 декабря прилетевшей из Соединенного Королевства во Франкфурт-на-Майне. Она находится на домашнем карантине, сообщило региональное министерство по социальным вопросам и интеграции.
Bei einer Frau, die am 20.12.2020 aus Großbritannien nach BW eingereist ist, wurde heute die mutierte Variante B.1.1.7 des #Coronavirus nachgewiesen. Die Mutation B.1.1.7 war zuvor erstmals in Großbritannien entdeckt worden. pic.twitter.com/ub2qYCBYNh— Ministerium für Soziales und Integration BW (@MSI_BW) December 24, 2020
Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 80 млн жителей планеты. Свыше 1,74 млн человек скончались от последствий заражения, выздоровели более 55,8 млн пациентов.