Чт, 24.12.2020
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Таави Тийльманн
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Новый штамм коронавируса проник в Германию

Апоптотическая клетка, инфицированная коронавирусом. Иллюстративное фото.

ФОТО: NIAID/via REUTERS

Новая мутация вируса, впервые обнаруженная в Великобритании, проникла в Германию, пишет Deutsche Welle.

 

Инфекция выявлена у женщины в земле Баден-Вюртемберг, 20 декабря прилетевшей из Соединенного Королевства во Франкфурт-на-Майне. Она находится на домашнем карантине, сообщило региональное министерство по социальным вопросам и интеграции.

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 80 млн жителей планеты. Свыше 1,74 млн человек скончались от последствий заражения, выздоровели более 55,8 млн пациентов.

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