Эстония продает за границу елки и свечи, но пипаркоки во основном импортирует

По данным Департамента статистики, в 2019 году на экспорт пошли почти 90 100 рождественских елок, выращенных в Эстонии. Более половины из них украшают дома в Дании и десятая часть — в России, Финляндии и Великобритании. В прошлом году экспорт елок остался на уровне 2018 года, но в странах-партнерах произошли некоторые изменения. В прошлом году эстонские рождественские елки наконец-то попали в дома Польши (около 1600) и Украины (около 1000). Однако в Финляндию было экспортировано почти в три раза больше рождественских елок, чем годом ранее, пишет в своем блоге Департамент статистики.

Экспорт рождественских елок в 2019 году. ФОТО: Statistikaamet

В прошлом году средняя цена на елку, выращенную в Эстонии и экспортированную, составляла 9,90 евро за штуку. Самые дорогие елки экспортировались в Ирландию (средняя цена 23,20 евро за штуку), а самые дешевые - в Данию (средняя цена 7,60 евро за штуку).

В 2019 году в Эстонию привезли почти 12 300 рождественских елок, что на 84 процента больше, чем в 2018 году. Большая часть импортных рождественских елок поступила из Дании, и почти 80 процентов из них также были выращены там. Средняя цена импортной елки составляла 10,15 евро.

В прошлом году на экспорт пошло 174,4 тонны пипаркоков, из которых 91 процент был произведен в Эстонии. По сравнению с 2018 годом объем экспорта пипаркоков снизился почти на 45 процентов. Больше всего на это повлияло снижение экспорта в Латвию и Литву. Почти половина изготовленных в Эстонии пипаркоков попала на рождественские столы в Литве и треть - в Финляндии. Также эстонские пипаркоки продают в Россию, Латвию и Германию. Средняя цена экспортируемых пипаркоков составляет 2,53 евро за килограмм. Самые дорогие экспортировались в Латвию, где их цена составляла 5,68 евро, а самые дешевые - 1,05 евро за килограмм - в Литву.

Иморт и экспорт пипаркоков в 2019 году. ФОТО: Statistikaamet

В минувшее Рождество в Эстонию было привезено 758,8 тонны пипаркоков. По сравнению с 2018 годом импорт вырос почти на 20 процентов, и основной причиной этого стало увеличение импорта пипаркоков, произведенных в Латвии, на 91 процент. Больше всего в Эстонию привозили пипаркоков латвийского производства (366 тонн). На рождественские столы Эстонии также попали пипаркоки из России (87 тонн), Украины (62 тонны), Польши (45 тонн), Дании (44 тонны) и Швеции (36 тонн).

В 2019 году из Эстонии было экспортировано свечей на 19,3 миллиона евро, из которых 93 процента были сделаны в Эстонии. Экспорт свечей увеличился на одну пятую часть по сравнению с прошлым годом, в первую очередь, за счет роста экспорта свечей, произведенных в Эстонии. Почти 90 процентов сделанных в Эстонии свечей экспортируется в страны Евросоюза, львиная доля, около половины, отправляется в Швецию и почти треть - в Финляндию. Свечи, изготовленные в Эстонии, также закупают, например, США и Норвегия. Экспорт в США в 2019 году увеличился в девять раз по сравнению с предыдущим годом.

Экспорт свечей в 2019 году. ФОТО: Statistikaamet