В честь Рождества заключенные получат кровяную колбасу и мандарины

24 декабря и в первый день Рождества, 25 декабря, в тюрьмах традиционно проводятся службы для представителей тех христианских конфессий, которые празднуют по новому или григорианскому календарю.

Рождество Эстонской православной церкви Московского Патриархата отмечается в каждой тюрьме по старому календарю, то есть по юлианскому календарю, 7 января, сообщила советник по связям с общественностью Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ.

Во время богослужений в тюрьме также соблюдается дистанция и выполняется обязанность носить средства индивидуальной защиты. Из-за коронавируса заключенные из группы риска, которых около сотни в каждой тюрьме, а 25-30 процентов из них идентифицировали себя религиозно, не могут принимать участие в богослужении. Тюремный капеллан дает им письменную молитву и лично беседует с ними.

Кроме того, в канун Рождества меню заключенных включает несколько гарниров из традиционных рождественских блюд, таких как кровяная колбаса, квашеная капуста, пипаркоки и мандарины.