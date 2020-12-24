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Выдалбливание флагов из-подо льда рек, новогодний конкурс рисунков без красно-белых цветов, риск быть арестованным за бело-красно-белый флаг на балконе - белорусские власти продолжают борьбу с неугодной символикой. Действующий президент Александр Лукашенко называет ее фашистской и обещает искоренить.

Русская служба Би-би-си разбиралась, откуда взялась БЧБ (бела-чырвона-белая) символика, и как она вдруг стала "фашистской".

"Я не согласна! Сейчас у меня пенсия 600 рублей, больше половины придется отдать", - говорит Елизавета Бурсова.

87-летняя пенсионерка оказалась в зале суда после того, как вывесила бело-красно-белый флаг у себя на балконе в Минске.

Елизавета Бурсова заявила, что повесила флаг, чтобы окружающие знали, за кого она голосовала на выборах, а также напомнила, что именно под этим флагом действующий президент Беларуси давал присягу.

Но эти доводы судью не переубедили: он признал флаг на балконе незаконным массовым мероприятием и оштрафовал Бурсову на 405 рублей (160 долларов). Штраф пенсионерке помог оплатить Фонд спортивной солидарности (в молодости Бусова была спортсменкой).

С конца лета 2020-го вывешивание в окнах и на балконах незарегистрированной символики в Беларуси приравнивается к пикетированию. За это можно получить до 15 суток ареста.

"Размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки для публичной демонстрации гражданам, в соответствии с существующим законодательством и в частности статьи 10 Закона Республики Беларусь "О массовых мероприятиях", трактуется как проведение массового мероприятия-пикетирования", - цитирует слова замначальника Первомайского РУВД Минска Сергея Артеменко пресс-служба ГУВД.

К декабрю только в Минске было составлено около 20 административных протоколов за размещение флагов на фасадах жилых домов.

Откуда взялся бело-красно-белый флаг?

Бело-красно-белый флаг стал символом белорусского движения за независимость Беларуси на рубеже XIX-XX веков. Считается, что автором флага был архитектор Клавдий Дуж-Душевский, хотя некоторые историки полагают, что его корни уходят еще к Великому княжеству Литовскому (оттуда же пошел и герб "Погоня").

В 1918 году бело-красно-белый флаг стал государственным символом Белорусской народной республики. БНР просуществовала всего несколько месяцев, но БЧБ-флаг прочно закрепился в качестве главного символа белорусского национального движения.

Протестующий с БЧБ-флагом Getty Images Для участников протестов БЧБ-флаг стал символом борьбы за свободу и независимость Беларуси

Некоторые исследователи считают, что во время Второй мировой войны бело-красно-белые флаги использовали белорусские коллаборационисты, сотрудничающие с немецкими оккупантами. Однако у историков нет единого мнения на этот счет.

После распада СССР бело-красно-белый флаг стал в Беларуси государственным. Именно под этим флагом в 1994 году давал присягу действующий президент Беларуси Александр Лукашенко.

В том же году Лукашенко провел референдум, на котором более 70% белорусов проголосовали за новую символику страны, схожую с флагом БССР советских времен: красно-зеленый флаг с национальным белорусским орнаментом.

Сегодня бело-красно-белый флаг и герб "Погоня" служат символами белорусских протестов против результатов президентских выборов в августе и полицейской жестокости по отношению к протестующим.

Как БЧБ-флаг стал "фашистским"?

Белорусские власти развернули кампанию против БЧБ-символики в начале протестов, когда улицы Минска и других городов начали стремительно окрашиваться в красно-белые цвета.

Тогда минские коммунальщики начали снимать бело-красно-белую символику, закрашивать на стенах БЧБ-флаги и надписи "Лукашенко 3%".

В конце ноября президент Беларуси Александр Лукашенко назвал бело-красно-белый флаг фашистским и заявил, что очистит Беларусь от этой символики.

Мужчины в костюмах Деда Мороза Getty Images Многие задаются вопросом: что будет с Дедом морозом, ведь он тоже традиционно красно-белый?

"Кто внес этот вопрос на референдум? Ваш покорный слуга. Когда у нас были БЧБ-шные флаги, которые у нас националисты продавили, я категорически против возражал. И потом, Лукашенко портретов под БЧБ-флагами не было, а фашистов, Гитлера - были", - добавил он.

Несколько дней спустя Лукашенко заявил, что парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси. Прокурор Гомельской области Виктор Морозов призвал приравнять БЧБ-символику к запрещенным в Беларуси свастике и другой нацистской атрибутике.

"Не кажется ли вам, что этот флаг подозрительно похож на польский? А зачем нам чужая символика, тем более связанная ассоциативно со зверствами полицаев?" - спрашивал Морозов.

Петиция за белье и штраф за конфеты

13 декабря житель Гродно Евгений Дудкин создал петицию, в которой призвал местные власти объяснить, как сушить белые и красные вещи на балконе, чтобы не нарушить закон о массовых мероприятиях.

"Какие конкретно вещи входят в список запрещенных бело-красно-белой расцветки (иных предметов с аналогичной расцветкой) для демонстрации гражданам (размеры, формы, качество ткани, страна-производитель, нижнее, верхнее)? Необходимо ли заранее перед вывешиванием вещей для сушки на балконе указывать время начала сушки и конец?" - говорится в тексте петиции.

Петицию подписали несколько тысяч человек, ответа пока не последовало.

В октябре в Жодино судили 75-летнюю Ираиду Миско - за фотографию, на которой женщина держит в руке пастилу бело-красно-белого цвета.

"Да, это так она выражает протест. Зефиркой", - сказал свидетельствовавший против женщины сотрудник правоохранительных органов.

Суд обязал кандидата сельскохозяйственных наук Ираиду Миско выплатить 540 рублей штрафа.

Тонкий лед

С приходом зимы у белорусских коммунальщиков появилось новое занятие - выдалбливать бело-красно-белые флаги из-подо льда местных рек и водоемов.

Дело в том, что активисты бросают флаги и поливают их, а те за ночь вмерзают в лед.

Появилось много видеозаписей, где видно, как экипированный палкой с железным наконечником коммунальщик пытается выдолбить бело-красно-белый флаг из-подо льда.

Лед далеко не всегда оказывается прочным, что делает операцию опасной для жизни.

На одном из видео сотрудник коммунальной службы, стоя в самом центре пруда в минском районе Уручье, фактически рубит топором под собой лед, пытаясь таким образом высвободить флаг. Коллеги наблюдали за его работой с берега.

"Ваш товарищ сидит на льду и рубит под собой лед. Кто сюда послал этого человека на самоубийство?" - обратился к наблюдавшему с берега коммунальщику автор видео, но получил невнятный ответ.

Ранее здесь прошла другая "спецоперация": коммунальщики и милиция пытались достать с середины водоема домик для уток с бело-красно-белой крышей.

Государственный флаг

В противовес бело-красно-белому флагу власти активно пытаются продвигать национальную зелено-красную символику.

Красно-зеленый флаг можно увидеть не только на митингах или автопробегах в поддержку Лукашенко: часто в цвета государственной символики окрашивают не совсем очевидные вещи, от продуктов питания до предметов быта.

Митинг в поддержку Александра Лукашенко 25 августа 2020 г. Getty Images Митинг в поддержку Александра Лукашенко 25 августа 2020 г.

В соцсети попала фотография с упаковкой пластиковых стаканчиков под названием "Радуга", правда всех цветов радуги там нет. Стаканчики окрашены в красно-зеленые цвета, а сама упаковка обрамлена белорусским традиционным орнаментом.

"Как же преобразилась радуга в 2020 году", - написал один из пользователей "Твиттера".

Красно-зеленую иллюминацию можно увидеть на лицевой стороне главной библиотеки страны в форме алмаза, в витринах торговых центров и магазинов.

10 декабря Белорусский парламент принял законопроект о расширении мероприятий, где можно использовать государственный флаг. В него включат спортивные соревнования, спортивно-массовые и культурные события.

"Это будет способствовать росту патриотизма, уважению к своим символам - гербу и флагу", - цитирует агентство Sputnik Беларусь депутата Виктора Свилло, отвечающего за подготовку законопроекта.

Государственный флаг в противовес БЧБ-символике продвигают белорусские гостелеканалы. Причем часто видеосюжеты идут по одному и тому же сценарию: автор рассказывает об использовании бело-красно-белого флага пособниками нацистского режима в период Второй мировой войны, а затем переходит к улыбающейся толпе белорусов, размахивающих национальными красно-зеленые флагами.