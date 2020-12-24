Чт, 24.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Ланно: возможность чрезвычайного положения зависит от загруженности медицинской системы
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Ланно: возможность чрезвычайного положения зависит от загруженности медицинской системы

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Elmo Riig

В Департаменте здоровья прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом после праздников, пишет Rus.ERR.

Несмотря на информационные кампании не собираться большими группами в праздники, в Департаменте здоровья ожидают роста заболеваемости после Рождества и Нового года, сообщила "Актуальная камера".

"До этого мы приняли меры в Северной Эстонии", – сказал гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно.

По его словам, на новые ограничения и возможное введение чрезвычайного положения, прежде всего, повлияет загруженность медицинской системы. Специалистам уже известен критический уровень, который повлечет за собой всеобщий локдаун.

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