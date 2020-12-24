Ланно: возможность чрезвычайного положения зависит от загруженности медицинской системы

В Департаменте здоровья прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом после праздников, пишет Rus.ERR.
Несмотря на информационные кампании не собираться большими группами в праздники, в Департаменте здоровья ожидают роста заболеваемости после Рождества и Нового года, сообщила "Актуальная камера".
"До этого мы приняли меры в Северной Эстонии", – сказал гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно.
По его словам, на новые ограничения и возможное введение чрезвычайного положения, прежде всего, повлияет загруженность медицинской системы. Специалистам уже известен критический уровень, который повлечет за собой всеобщий локдаун.