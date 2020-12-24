Ланно: возможность чрезвычайного положения зависит от загруженности медицинской системы

Несмотря на информационные кампании не собираться большими группами в праздники, в Департаменте здоровья ожидают роста заболеваемости после Рождества и Нового года, сообщила "Актуальная камера".

"До этого мы приняли меры в Северной Эстонии", – сказал гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно.