Билл Гейтс назвал три причины, почему 2021 год будет лучше 2020-го

Основатель Microsoft Билл Гейтс поделился своим прогнозом относительно того, какой может быть ситуация с Covid-19 в мире в 2021 году.

Пандемия коронавируса в 2020 году унесла жизни более 1,6 миллиона человек и нанесла огромный ущерб экономике, но миллиардер прогнозирует, что в 2021 году ожидаются "хорошие новости" и что год будет лучше 2020-го.

Говоря о разработке вакцины против Covid-19, Гейтс подчеркнул, что человечество еще никогда не добивалось такого значительного прогресса в борьбе с заболеванием, как в этом году, к тому же многие крупнейшие мировые компании начали разработку лекарств.

"В нормальных условиях на создание вакцины уходит 10 лет, но на этот раз людям удалось разработать несколько вакцин менее чем за год", - говорит Гейтс.

Гейтс также назвал три причины, почему 2021 год будет лучше 2020-го.

Первая причина заключается в том, что две вакцины против Covid-19, разработанные компаниями Pfizer и Moderna, очень эффективны, а это может означать, что появятся и другие эффективные вакцины против коронавируса. Вакцины, которые находятся в стадии разработки, будет проще и быстрее закончить, поскольку в качестве примера можно будет использовать компоненты уже готовых вакцин.

В то же время миллиардер призывал лидеров мнений по всему миру работать над уменьшением недоверия людей и разъяснением им безопасности вакцин.

Вторая причина успеха - это умение совместной работы компаний и стран. В начале пандемии Covid-19, когда требовалось быстрое реагирование, чтобы остановить распространение вируса, компании, которые при "нормальных обстоятельствах" были "враждебно настроены", начали работать вместе.

"Трудно понять такое сотрудничество, которое раньше было невозможно. Представьте, что Ford предложил бы Honda один из своих заводов для производства собственных автомобилей", - отмечает он.

Страны сотрудничают аналогичным образом, что дает большие надежды на подобный сценарий в будущем.

"Мы никогда бы не продвинулись так далеко [в сокращении распространения Covid-19], если бы правительства, компании и ученые со всего мира не сотрудничали. Я считаю, что у мира есть возможность сделать шаг вперед в решении других серьезных проблем в ближайшем будущем", - убежден Гейтс.

Третьей причиной успеха станет "вымирание" "старых" тестов на коронавирус. Миллиардер ранее сожалел о методе тестирования в Соединенных Штатах, где часто требуется много времени, чтобы узнать результат, что лишает смысла весь процесс.

В метод тестирования был внесен ряд улучшений, которые позволяют людям легко отбирать образцы только из внутренней части носа, а не проникать глубоко в носовую полость с помощью длинной тестовой палочки. К тому же новые методы тестирования позволяют получить результата в течение 15 минут.

"Если вы когда-либо проходили такие тесты, вы понимаете, насколько они неприятны. Вдобавок они заставляют пациента кашлять и чихать, что является плохой новостью, потому что вирус Covid-19 увеличивает риск заражения для врачей", - считает Гейтс.