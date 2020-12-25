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Британия и Евросоюз наконец договорились о том, как жить после громкого развода ядерной монархии с крупнейшим на планете политическим и экономическим союзом 27 стран. Обе стороны объявили о победе, но кто выиграл на самом деле?

"Вместе мы сильнее". Безграничную любовь удержать не удалось, и теперь у ЕС с Британией брак по расчету AFP "Вместе мы сильнее". Безграничную любовь удержать не удалось, и теперь у ЕС с Британией брак по расчету

Британия и Евросоюз наконец договорились о том, как жить после громкого развода ядерной монархии с крупнейшим на планете политическим и экономическим союзом 27 стран. Обе стороны объявили о победе, но кто выиграл на самом деле?

Смогла ли Британия добиться обещанного гражданам перед судьбоносным референдумом 2016 года: выйти из ЕС, но сохранить все преимущества членства в самом престижном клубе в мире? И смог ли Евросоюз доказать, что полноправное членство выгоднее полной свободы торговать в одиночку и самостоятельно определять правила игры?

Могло быть хуже

Брексит - политический проект. И потому его сторонники изначально считали экономический ущерб приемлемой ценой полной независимости от ЕС. Споры были лишь о том, будет она существенной или ничтожной.

Пандемия коронавируса внесла коррективы, доходы британской казны сократились, а расходы и долги подскочили. Это отбило у властей охоту испытывать на прочность консенсусную теорию экономистов всех мастей, согласно которой беспорядочный развод с ЕС без торгового соглашения стоил бы Великобритании гигантских денег.

Даже с минимальным торговым соглашением, которое в итоге и подписали в день перед Рождеством, в ближайшие годы потери от брексита превысят 100 млрд фунтов в год. Это не смертельно в масштабах 2,6-триллионной экономики, однако без соглашения убытки были бы выше. А если добавить сюда сопоставимые потери от коронакризиса, то становится ясно, что за прошедшие с момента референдума четыре года ситуация изменилась и хлопать дверью слишком затратно - нужно договариваться.

Но главное достоинство этого соглашения не в экономии денег. Оно в том, что Британии и Евросоюзу удалось избежать торговой войны.

После кровавого развода они сделали шаг навстречу друг другу. И поскольку худой мир лучше доброй ссоры, они теперь смогут продолжить сближение. Хуже было бы, если бы они не договорились. Тогда в полночь 1 января граница Британии и ЕС вернулась бы в 1970-е.

Вспоминать о них тяжело. Перед приемом в ЕС Британия была "больным человеком Европы" и ходила с протянутой рукой за кредитами МВФ. За 40 лет членства в Евросоюзе она расправила крылья и стала пятой по размерам мировой экономикой.

Но только благодаря тому, что ее заводы работали в связке с континентальными, ее банкиры, юристы и архитекторы обслуживали европейских клиентов, а правила были для всех одинаковыми и не требовали дополнительных лицензий и разрешений.

Теперь это в прошлом.

Могло быть и лучше

Пробки на дороге к переправе в Европу в Кенте Reuters Пробки на дороге к переправе в Европу - кошмар британского бизнеса. Он уже стал реальностью из-за ковида, а брексит обещает лишь усугубить ситуацию, поскольку на границу вернется таможня

Брекзит, а следом за ним и подписанное 24 декабря соглашение с ЕС подтвердили неприятные известия для британской экономики: страна потеряла свободный доступ на самый богатый в мире рынок с населением в полмиллиарда человек.

Идеологи брекзита убедили нацию, что ЕС сдерживает экономический и торговый потенциал Британии, и ей следует отправиться в свободное плавание. Правда, о прощании с крупнейшим торговым партнером тогда речи не было.

Премьер Борис Джонсон и его соратники обещали, что отношения с ЕС останутся примерно такими же, как были при полноправном членстве. Только не нужно будет больше платить взносы и подчиняться правилам клуба.

Однако страны ЕС отказали в снисхождении первому в своей истории отщепенцу. Британия оказалась чужаком, и у нее оставался выбор: пойти на уступки и договориться о партнерстве по примеру Украины, Канады и Турции или хлопнуть дверью и строить отношения с ближайшим соседом по образу и подобию Афганистана или Сомали - без какого-либо соглашения.

27 стран ЕС были готовы на сделку, но при одном главном условии: Британия должна подписаться под общими правилами игры, а если решит отступить от них, то у ЕС было бы право защитить свой единый рынок пошлинами или нетарифными барьерами.

Выбор оказался простым. Если выходить без соглашения, то пошлины и другие барьеры в торговле появляются уже через неделю, 1 января. А если с соглашением - то не сейчас, а в будущем, и то лишь в том случае, если ЕС и Британия нарушат согласованные правила конкуренции.

"В конце концов из вариантов "тарифы сейчас" и "тарифы может быть позже" Великобритания разумно выбрала второй", - хвалит очевидный выбор Сэм Лоу, эксперт по торговле из Centre for European Reform.

Борис Джонсон с текстом соглашения PA Media В соглашении под 2 тысячи страниц, но публика его еще не видела. Борис Джонсон потряс им перед камерой под Рождество

На ЕС приходится половина всей внешней торговли Великобритании, она на две трети зависит от поставок продовольствия с континента, а ее промышленность вплетена в общеевропейские производственные цепочки, разрыв которых чреват выводом британских заводов в другие страны и потерей десятков тысяч рабочих мест.

Однако в торговле с ЕС самое главное не машины, лекарства или ягнятина, а финансовые, консалтинговые, транспортные, юридические и прочие услуги, на которые приходится 80% британской экономики и львиная доля ее экспорта в страны Евросоюза.

И вот тут поводов для радости у Бориса Джонсона не так много.

Его соглашение с ЕС оставляет шлагбаумы на границе открытыми для товаров, однако в торговле услугами все рычаги оказались в руках ЕС. Континент будет определять, какой именно доступ и на каких условиях получит островной бизнес и специалисты к заветному общему рынку в 450 млн человек.

Поскольку в торговле товарами с Британией у ЕС профицит, а в услугах - дефицит, новым соглашением Европейский союз фактически закрепил на бумаге все свои нынешние преимущества. А в тех сферах, где преимущество у британцев, оставил за собой право возводить барьеры и ограничения.

Что говорят умные люди

Текст согласованного за неделю до развода соглашения пока не опубликован, есть только два описания: европейское и британское. Но сам факт его заключения важен и достоин комментария. И вот что говорят в своих публичных комментариях эксперты.

Дэвид Хениг, директор британского отделения European Centre For International Political Economy

"В итоге ЕС добился того, чего хотел, а Великобритания, скорее, нет. ЕС избежал восстановления границы между Ирландией и Северной Ирландией и не допустил приоритетного доступа чужаков на свой единый рынок. Британия достигла цели в части выхода из ЕС, но не оправдала ожиданий сторонников брекзита, которые надеялись сохранить преимущества членства, но избавиться от обязательств и расходов.

Но что бы ни говорили, это - важная сделка, и она выгодна обеим сторонам. И тем и другим пришлось идти на компромисс. И самое главное, она показала, что и Великобритания, и ЕС предпочитают расстаться полюбовно.

"Нет границе в Ирландии". ЕС тут добился своего, и граница фактически пролегла внутри Великобритании AFP "Нет границе в Ирландии". ЕС тут добился своего, и граница фактически пролегла внутри Великобритании

Да, конечно, в торговле с ЕС с 1 января появятся существенные барьеры. Но это было неизбежно. Так что соглашение при любом раскладе - хорошая новость".

Иэн Райт, глава британской ассоциации производителей продуктов питания и напитков

"Премьер-министр Джонсон обещал бизнесу переходный период длиной в год, чтобы все смогли приспособиться к новым правилам. А на деле он им дал четыре рабочих дня. Мы приложим все усилия, чтобы накормить нацию, однако хаос в Дувре на этой неделе и вот эта сделка в добавленное время - все это обещает серьезные перебои с поставками и рост цен. Расстроенные покупатели и потребители закономерно зададутся вопросом: а нельзя было пораньше договориться?".

Чарльз Грант, директор Centre for European Reform

"Большинство британцев до сих пор не осознало, насколько жестким будет этот брекзит. Туристы, промышленность, фермеры столкнутся с утомительными формальностями на границе. Сектор услуг потеряет доступ на рынок ЕС. Пострадают компании, которые полагаются на европейских работников. И Великобритания потеряет привлекательность в глазах иностранных инвесторов.

Как только британцы осознают, насколько примитивным оказалось их соглашение с ЕС, политики в этой стране начнут дискуссию о том, не стоит ли улучшить его и если да, то как. Так что Великобритания и ЕС обречены на нескончаемые переговоры в ближайшие 50 лет, не меньше. Не верите - спросите швейцарцев.

Мишель Барнье AFP Мишель Барнье вел переговоры от имени ЕС все четыре года. Он вырос в Альпах и говорил, что савойская выносливость помогает ему идти к цели медленно, но верно

А вопрос о воссоединении с Евросоюзом не вернется на повестку дня еще по меньшей мере целое поколение. Те, кто был против брекзита, смирились и хотят перевернуть страницу. Да и ЕС не примет заявку от страны, которая до конца не определилась, хочет ли она вступить в союз. А до этого британцам далеко".

Кеннет Армстронг, профессор Кембриджского университета, эксперт по законодательству ЕС

"Нельзя забывать, что это договор не об укреплении, а об ослаблении экономических связей с европейскими странами. В лучшем случае он смягчает последствия потери доступа к единому рынку.

По сути своей соглашение отбросит Великобританию на экономические позиции 1970 года. Пошлин может и не будет, но нетарифные барьеры повсеместны, сдерживают рост и конкурентоспособность".

Адам Маршалл, глава Британской торговой палаты

"После четырех лет брекзит-бардака бизнесу особенно нечему радоваться. У них всего неделя на то, чтобы переварить тысячи страниц соглашения с ЕС и подготовиться торговать по новым правилам".

Томас Сампсон, профессор Лондонской школы экономики и эксперт института Centre for Economic Policy Research

"Заключенное соглашение надо оценивать с точки зрения того, какие оно создает возможности для повышения благосостояния граждан Британии и ЕС. А не с точки зрения того, чего хотели и смогли добиться власти.

Другими словами, договоренность о сокращении зарплаты в обмен на пышный титул вряд ли можно назвать достижением".

Протестующий в Лондоне с плакатами "Брекзит того не стоил". "Лучшая сделка - внутри ЕС". Reuters "Брекзит того не стоил". "Лучшая сделка - внутри ЕС". Большинство противников брекзита давно попрощались с ЕС. Единицы выходят на акции протеста до сих пор

Сэм Лоу, эксперт по торговле, Centre for European Reform

"Это соглашение далеко не последнее слово в споре о том, какими будут отношения Великобритании и ЕС после брекзита. Со временем оно неизбежно будет развиваться. Однако уже само наличие соглашения о свободной торговле, пусть даже самого базового, создает основу, на которой можно строить будущие отношения. И вполне вероятно, что те, кто придет на смену нынешней власти, захотят эти отношения улучшить".

Джонатан Портс, профессор Королевского колледжа Лондона, UK in a Changing Europe

"Перебои неизбежны. За день такие дела не делаются. А тут еще ковид - обязательно что-нибудь пойдет не так.

Однако временные перебои, даже если они попадут на первые полосы газет, не означают, что брекзит - это полный провал. И точно так же, когда все рассосется и новая система заработает, это не будет означать успех брекзита.

Главное мерило тут - долгосрочные последствия. Наши оценки, прогнозы правительственных и независимых экономистов показывают, что из-за брекзита в ближайшие 10-15 лет Британия потеряет примерно 4-6% экономического роста, производительности труда, роста зарплат и доходов населения. Это примерно по полпроцента в год.

Конечно, все это очень приблизительно, но ясно одно: в результате брекзита мы окажемся беднее, чем были бы без него.