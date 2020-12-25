Рейнсалу: эта новость – словно луч света для Эстонии

Достижение договоренности по Брекзиту в нынешнее смутное время особенно по сердцу Эстонии как старому другу Великобритании, считает министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
«Новость о достижении договоренности по торговому соглашению в связи с Брекзитом – хороший сигнал всем сторонам, а для нашего народа – прежде всего, для эстонских предпринимателей и торговцев, работников и потребителей», - пишет Рейнсалу в своей публикации в соцсети.
«Это означает, что, хотя с 1 января предпринимателям придется декларировать товары, движущиеся между ЕС и Великобританией на таможне, при движении товаров, произведенных той или другой стороной, в принципе, не будут применяться ни таможенные пошлины, ни квоты», - отметил министр иностранных дел. Если бы соглашения не было, пришлось бы применять таможенные пошлины ВТО относительно третьих стран.
«В нынешнее смутное время это позитивная новость и она особенно по сердцу Эстонии как старому и доброму другу Великобритании», - считает Рейнсалу.
По словам министра иностранных дел, эстонские дипломаты теперь составят обзор окончательного текста, после чего он представит его правительству для получения мандата.
«Теперь все стороны должны действовать стремительно, поскольку время истекает. Эта новость в международных отношениях – луч света в смутное время перед следующим годом», - заметил Рейнсалу.