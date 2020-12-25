Рейнсалу: эта новость – словно луч света для Эстонии

«Новость о достижении договоренности по торговому соглашению в связи с Брекзитом – хороший сигнал всем сторонам, а для нашего народа – прежде всего, для эстонских предпринимателей и торговцев, работников и потребителей», - пишет Рейнсалу в своей публикации в соцсети.

«Это означает, что, хотя с 1 января предпринимателям придется декларировать товары, движущиеся между ЕС и Великобританией на таможне, при движении товаров, произведенных той или другой стороной, в принципе, не будут применяться ни таможенные пошлины, ни квоты», - отметил министр иностранных дел. Если бы соглашения не было, пришлось бы применять таможенные пошлины ВТО относительно третьих стран.

«В нынешнее смутное время это позитивная новость и она особенно по сердцу Эстонии как старому и доброму другу Великобритании», - считает Рейнсалу.

По словам министра иностранных дел, эстонские дипломаты теперь составят обзор окончательного текста, после чего он представит его правительству для получения мандата.