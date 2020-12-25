За сутки в Эстонии выявлено 575 зараженных, шесть человек умерли

По данным Регистра по делам народонаселения, больше всего положительных тестов было сделано в Харьюмаа, где коронавирус был обнаружен у 317 человек, из них – 250 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавился 141 случай, в Тартумаа 29, Ляэне-Вирумаа – 14, Вырумаа – 12 и Валгамаа 10. В Пярнумаа, Пыльвамаа и Рапламаа добавилось по 9 случаев, в Ярвамаа – 7 и Вильяндимаа – 3.

На Хийумаа, Сааремаа и в Ляэнемаа прибавилось два и в Йыгевамаа – 1 новый случай. У восьми новых носителей не было указано место жительства.

За последние 14 дней заболеваемость на 100 000 человек составила 573,90, доля первичных положительных тестов от общего количества протестированных – 10,2%.

Под наблюдением находятся свыше 28 000 человек

В Северной региональном отделении наблюдаются свыше 17 700 человек, из которых 4347 заражены.

В Восточном под наблюдением находятся свыше 5500 человек, среди которых 1590 зараженных.

В Южном под наблюдением свыше 2900 человек, из которых 600 зараженных.

В Западном под наблюдением свыше 1800 человек, из которых 439 зараженных.

В больничном лечении нуждаются 384 человека.

По состоянию на утро 25 декабря в больнице находятся 384 коронапациента, из них в интенсивной терапии нуждаются 36 пациентов, на управляемом дыхании находятся 23 человека. Домой были выписаны 12 человек и еще четверо были переведены в некоронавирусное отделение.

В больничном лечении нуждаются 384 человека

По состоянию на утро 25 декабря в больнице находятся 384 коронапациента, из них в интенсивной терапии нуждаются 36 пациентов, на управляемом дыхании находятся 23 человека. Домой были выписаны 12 человек и еще четверо были переведены в некоронавирусное отделение.

За сутки скончались шестеро зараженных коронавирусом – 67-летний мужчина, 69-летняя женщина, 82-летняя женщина, 87-летний мужчина и 95-летняя женщина. Задним числом сюда была включена умершая позавчера 92-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло от коронавируса 202 человека.

На сегодняшний день в больницах закрыты 1255 случаев заболеваний Covid-19.

По состоянию на 25 декабря выздоровели 15 181 человек.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

Загрузите приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 235 640 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 1763 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 563.