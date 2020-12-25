За сутки в Эстонии выявлено 575 зараженных, шесть человек умерли
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3674 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 575, то есть 15,7% от общего количества тестов.
По данным Регистра по делам народонаселения, больше всего положительных тестов было сделано в Харьюмаа, где коронавирус был обнаружен у 317 человек, из них – 250 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавился 141 случай, в Тартумаа 29, Ляэне-Вирумаа – 14, Вырумаа – 12 и Валгамаа 10. В Пярнумаа, Пыльвамаа и Рапламаа добавилось по 9 случаев, в Ярвамаа – 7 и Вильяндимаа – 3.
На Хийумаа, Сааремаа и в Ляэнемаа прибавилось два и в Йыгевамаа – 1 новый случай. У восьми новых носителей не было указано место жительства.
За последние 14 дней заболеваемость на 100 000 человек составила 573,90, доля первичных положительных тестов от общего количества протестированных – 10,2%.
Под наблюдением находятся свыше 28 000 человек
В Северной региональном отделении наблюдаются свыше 17 700 человек, из которых 4347 заражены.
В Восточном под наблюдением находятся свыше 5500 человек, среди которых 1590 зараженных.
В Южном под наблюдением свыше 2900 человек, из которых 600 зараженных.
В Западном под наблюдением свыше 1800 человек, из которых 439 зараженных.
В больничном лечении нуждаются 384 человека.
По состоянию на утро 25 декабря в больнице находятся 384 коронапациента, из них в интенсивной терапии нуждаются 36 пациентов, на управляемом дыхании находятся 23 человека. Домой были выписаны 12 человек и еще четверо были переведены в некоронавирусное отделение.
В больничном лечении нуждаются 384 человека
По состоянию на утро 25 декабря в больнице находятся 384 коронапациента, из них в интенсивной терапии нуждаются 36 пациентов, на управляемом дыхании находятся 23 человека. Домой были выписаны 12 человек и еще четверо были переведены в некоронавирусное отделение.
За сутки скончались шестеро зараженных коронавирусом – 67-летний мужчина, 69-летняя женщина, 82-летняя женщина, 87-летний мужчина и 95-летняя женщина. Задним числом сюда была включена умершая позавчера 92-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло от коронавируса 202 человека.
На сегодняшний день в больницах закрыты 1255 случаев заболеваний Covid-19.
По состоянию на 25 декабря выздоровели 15 181 человек.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
Загрузите приложение HOIA
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 235 640 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 1763 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 563.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.
Нужно сократить количество контактов, разорвать цепи заражения
Медицинской системе Эстонии угрожает перегруженность. Наша цель – остановить рост распространения вируса и постараться стабилизировать ситуацию, чтобы затем тенденция заражений пошла на спад.
Поэтому празднование Рождества и Нового года в этот раз должно пройти по-другому —отпразднуйте Рождество в кругу только самых близких людей. Перед встречей с близкими убедитесь, что все здоровы. Празднуя Рождество, соблюдайте умеренную дистанцию даже с членами семьи.
У болезни есть инкубационный период, поэтому сократите любые тесные контакты прямо сейчас, чтобы избежать возможного заражения — чтобы вы могли провести Рождество вместе со своей семьей. Прежде чем выходить на улицу, продумайте свои действия.
Вместо нахождения в помещениях старайтесь проводить время на свежем воздухе.
Прежде чем выходить на улицу, продумайте свои действия. Для ведения дел по возможности используйте электронные каналы.
Для ведения дел по возможности используйте электронные каналы. Делая рождественские покупки, спланируйте их на время, когда в магазинах меньше людей. Покупки можно сделать бесконтактно в интернете.
Мы призываем всех не путешествовать за границу во время зимних праздников. Все поездки за границу стоит отложить из-за высокого распространения коронавируса в других странах.
Если вы заразились или являетесь контактным лицом, то оставайтесь дома. Даже в том случае, если вы еще не получали уведомление от Департамента здоровья.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице Департамента здоровья и на странице департамента в Facebook.