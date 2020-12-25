Глава BioNTech: изменить вакцину можно за шесть недель

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 21 декабря сертифицировало антикоронавирусную вакцину BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Вакцинация населения стран ЕС должна начаться уже в ближайшее время. В преддверии этого события DW побеседовала с разработчиком препарата, главой BioNTech Угуром Шахином.

Ученый поделился мнением о том, сможет ли вакцина защитить и от нового варианта коронавируса, как будет осуществляться ее транспортировка и получат ли доступ к препарату жители бедных стран.

- В Евросоюзе допустили к использованию вакцину BioNTech/Pfizer. На ваш взгляд, приблизит ли это конец пандемии COVID-19?

- Это очень важный шаг. Это первая вакцина, которую разрешили использовать в Европе. Теперь мы сможем начать вакцинацию населения в ЕС. Кроме того, вакцину одобрили в Швейцарии. Мы ожидаем, что прививки облегчат людям жизнь. К примеру, надеемся, что уже в ближайшие месяцы пожилые люди станут реже попадать в больницы. Мы также ожидаем, что, после того как в ЕС разрешат использовать и вакцины других производителей, сможем выпустить достаточное количество доз, чтобы достичь необходимого уровня иммунизации населения в 60-70 процентов. Это поможет нам к зиме 2021-2022 годов взять пандемию под контроль. -

- В последние дни серьезное беспокойство вызывает новый и, очевидно, более заразный вариант коронавируса, обнаруженный в ряде стран. Сохранит ли ваша вакцина эффективность и при данной мутации?

- Мы пока не провели соответствующих исследований и не можем ответить на этот вопрос. В течение ближайших двух недель мы создадим образец нового варианта вируса и проверим, способна ли иммунная реакция организма, которую вызывает наша вакцина, его деактивировать. Весьма вероятно, что так и будет. Несмотря на многочисленные мутации, ключевой протеин в новом варианте вируса изменился лишь на один процент. Это означает, что остальные 99 процентов остались прежними. А иммунный ответ организма, который активирует наша вакцина, атакует этот протеин с разных сторон. Поэтому существует очень высокая вероятность того, что вакцина и в этом случае сохранит эффективность. Но с уверенностью мы сможем об этом сказать через две недели, когда получим результаты исследований.

- А если окажется, что против мутировавшего вируса все же следует разрабатывать новую вакцину, то сколько времени вам на это понадобится?

- Чисто технически мы можем произвести новую вакцину примерно за шесть недель. Но, скорее всего, ее разработка будет идти дольше, ведь нам потребуется доказать, что вакцина вызывает иммунную реакцию против нового варианта коронавируса. Кроме того, изменения вакцины должны будут утвердить официальные ведомства. Но я уверен, что в случае необходимости технология матричной РНК (мРНК), которую мы применяем, позволит нам изменить вакцину должным образом.