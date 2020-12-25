На таком прокатился бы и Дед Мороз: в темное время года в Тюри украшают трактора

Пайдеский машиностроительный завод – не единственное предприятие в Ярвамаа, украшающее свою территорию к праздникам и наряжающее свою продукцию светящимися трубками. Так уже много лет делают в Тюри, например, на бывшем Baltic Agro Machinery и нынешнем Wihuri Agri. Уже который год на праздники над продаваемой техникой колдуют местные умельцы, пишет Järva Teataja.
На улице Техника в пригороде Тюри к радости прохожих уже пару лет в темноте красуется своего рода рождественская скульптура - трактор John Deer, украшенный светодиодными трубками.
Руководитель по маркетингу Ульви Куллеркупп поясняет, что они установили перед представительством Wihuri Agri сияющий рождественскими огнями трактор еще шесть лет назад. «Украшали трактор светодиодными трубками наши техники. В этом году рождественский трактор был украшен техническим консультантом нашего тюриского представительства Янеком Тигавасом, - сказала она. – На колесный трактор John Deer 6250К были наклеены десятки метров светодиодных лент и добавлен большой подарок».
По словам Куллеркупп, таким образом они хотят добавить Тюри рождественского блеска. «Пусть елки останутся в лесу. У нас во дворе достаточно техники, которую можно украсить, к тому же на это намекает название улица – Техника. Так пусть в декабре на Рождество на улице Техника сияет техника».
Dmitri Kotjuh
Сельскохозяйственную технику наряжают на Рождество и в других местах Ярвамаа, например, в Мяэкюласком центре Konekesko Eesti AS, где уже несколько лет тем, кто едет по шоссе Таллинн-Тарту, бросаются в глаза украшенные светодиодами комбайны.
В 2017 году Järva Teataja писал об одном таком комбайне, который радовал проезжающих мимо до конца января. «Осенью и зимой не хватает дневного света, а солнце выходит редко. Всем нам нужно больше света, поскольку все, что мы делаем и видим, усиливается светом. Свет возбуждает наши чувства, создает особую атмосферу», - рассуждала тогда директор фирмы по маркетингу Лола Техвер.
По ее словам, фирма хочет в самое темное время года порадовать всех, кто едет по шоссе Таллинн-Тарту. «Игра света символизирует смену времен года. Зеленый цвет символизирует ожидание весны, желтый – теплое лето, красно-желтый – осень и белый – зиму», - пояснила она.