На таком прокатился бы и Дед Мороз: в темное время года в Тюри украшают трактора

По словам Куллеркупп, таким образом они хотят добавить Тюри рождественского блеска. «Пусть елки останутся в лесу. У нас во дворе достаточно техники, которую можно украсить, к тому же на это намекает название улица – Техника. Так пусть в декабре на Рождество на улице Техника сияет техника».

Dmitri Kotjuh

Сельскохозяйственную технику наряжают на Рождество и в других местах Ярвамаа, например, в Мяэкюласком центре Konekesko Eesti AS, где уже несколько лет тем, кто едет по шоссе Таллинн-Тарту, бросаются в глаза украшенные светодиодами комбайны.

В 2017 году Järva Teataja писал об одном таком комбайне, который радовал проезжающих мимо до конца января. «Осенью и зимой не хватает дневного света, а солнце выходит редко. Всем нам нужно больше света, поскольку все, что мы делаем и видим, усиливается светом. Свет возбуждает наши чувства, создает особую атмосферу», - рассуждала тогда директор фирмы по маркетингу Лола Техвер.

По ее словам, фирма хочет в самое темное время года порадовать всех, кто едет по шоссе Таллинн-Тарту. «Игра света символизирует смену времен года. Зеленый цвет символизирует ожидание весны, желтый – теплое лето, красно-желтый – осень и белый – зиму», - пояснила она.