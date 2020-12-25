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В отношении соратницы оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь возбудили уголовное дело, сообщил ее адвокат. Она звонила в дверь квартиры, где может жить предполагаемый член группы сотрудников ФСБ, следивших за Навальным.

Соратницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь допросили в Следственном комитете, а у нее дома прошел обыск. Она звонила в дверь квартиры, где может жить предполагаемый член группы сотрудников ФСБ, следивших за Навальным.

Как сообщил РИА Новости адвокат Владимир Воронин, следствие возбудило дело по части 2 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище с угрозой применения насилия). Эта статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Первоначально адвокат говорил, что дело возбуждено именно в отношении Соболь. О том же писал директор ФБК Иван Жданов. Однако позднее Воронин уточнил, что Соболь по этому делу пока проходит в статусе свидетеля.

В пятницу утром домой к Соболь пришла полиция. Ее увезли на допрос, а в квартире прошел обыск. В твиттере Navalny Live сообщалось, что полиция изъяла всю технику, которая была в квартире.

В понедельник Навальный опубликовал аудиозапись своего разговора с человеком, которого он называет сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. В расследовании, проведенном до этого группой Bellingcat совместно с The Insider, Der Spiegel и Си-эн-эн, он фигурировал как один из членов группы, которая следила за Навальным и могла быть причастна к его отравлению.

После этого к квартире, где предположительно живет Кудрявцев, приехали журналисты и несколько сторонников Навального, в том числе Любовь Соболь. Она позвонила в дверь квартиры, чтобы поговорить с Кудрявцевым, но ей никто не открыл.