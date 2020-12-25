«Рождественский туннель» собирает деньги для раковых больных

В первый день Рождества ETV и ETV + начали благотворительное шоу «Рождественский туннель», которое на этот раз собирает деньги для фонда лечения рака Kingitud Elu (Подаренная жизнь).
«Рождественский туннель» открыли в 10 утра на Эстонском телевидении ведущие Маргус Саар и Катрин Виирпалу вместе с руководителем фонда Тойво Тянавсуу, рассказав о деятельности благотворительного дня и фонда лечения рака, а Хеле Кырве и Ханна-Лийна Выза с ансамблем Noorkuu дали музыкальное представление.
Вечерняя передача «Рождественского туннеля» состоится с 18.45. Личные истории расскжут несколько человек, получивших помощь от Фонда лечения рака, или их родственники. Пярнуский городской оркестр поддерживает «Рождественский туннель» музыкой, которая исполняется в память о много лет работавшем с оркестром дирижере Юри Альпертене и в поддержку Фонда лечения рака. Дирижирует Каспар Мянд. Также выступят Биргит Саррап, Неле-Лийс Вайксоо и Рита Рэй.
В этом году онкологический фонд «Подаренная жизнь» могут поддержать и зрители русскоязычного канала ETV +, которые увидят благотворительное шоу в тот же вечер. Благотворительная передача телеканала ETV + «Свет Рождества» будет транслироваться в первый день Рождества в 19.15-20.00 и 20.15-21.00. Ведущий - Андрей Титов.
Фонду «Подаренная жизнь» можно направить поддержку, позвонив по номерам телефонов для пожертвований:
900 4005 (5 евро)
900 4010 (10 евро)
900 4050 (25 евро).
Вся пожертвованная сумма идет в онкологический фонд «Подаренной жизни».
За происходящим в передаче «Рождественский туннель» и текущем статусе пожертвований можно следить по адресу err.ee/jõulutunnel.