«Рождественский туннель» собирает деньги для раковых больных

«Рождественский туннель» открыли в 10 утра на Эстонском телевидении ведущие Маргус Саар и Катрин Виирпалу вместе с руководителем фонда Тойво Тянавсуу, рассказав о деятельности благотворительного дня и фонда лечения рака, а Хеле Кырве и Ханна-Лийна Выза с ансамблем Noorkuu дали музыкальное представление.

Вечерняя передача «Рождественского туннеля» состоится с 18.45. Личные истории расскжут несколько человек, получивших помощь от Фонда лечения рака, или их родственники. Пярнуский городской оркестр поддерживает «Рождественский туннель» музыкой, которая исполняется в память о много лет работавшем с оркестром дирижере Юри Альпертене и в поддержку Фонда лечения рака. Дирижирует Каспар Мянд. Также выступят Биргит Саррап, Неле-Лийс Вайксоо и Рита Рэй.

В этом году онкологический фонд «Подаренная жизнь» могут поддержать и зрители русскоязычного канала ETV +, которые увидят благотворительное шоу в тот же вечер. Благотворительная передача телеканала ETV + «Свет Рождества» будет транслироваться в первый день Рождества в 19.15-20.00 и 20.15-21.00. Ведущий - Андрей Титов.

Фонду «Подаренная жизнь» можно направить поддержку, позвонив по номерам телефонов для пожертвований:

900 4005 (5 евро)

900 4010 (10 евро)

900 4050 (25 евро).

Вся пожертвованная сумма идет в онкологический фонд «Подаренной жизни».