Полиция просит помощи в поисках 70-летнего Адо

Полиция разыскивает проживающего в доме для престарелых Сымера в Саареском уезде 70-летнего Адо, которого в последний раз видели вчера, 24 декабря, в доме для престарелых, откуда он ушел около 15 часов в неизвестном направлении. Без помощи мужчина может попасть в беду.
На Адо был темно-зеленый свитер. Он 181 см ростом, худого телосложения, у него седые волосы и серые глаза.
Полиция проверила ближайшие населенные пункты и продолжает поиски.
Всех, кто видел изображенного на фотографии мужчину или знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить по номеру 112.