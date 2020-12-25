Полиция просит помощи в поисках 70-летнего Адо

Полиция разыскивает проживающего в доме для престарелых Сымера в Саареском уезде 70-летнего Адо, которого в последний раз видели вчера, 24 декабря, в доме для престарелых, откуда он ушел около 15 часов в неизвестном направлении. Без помощи мужчина может попасть в беду.