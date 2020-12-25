Пт, 25.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция просит помощи в поисках 70-летнего Адо
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Полиция просит помощи в поисках 70-летнего Адо

Пропавший Адо.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Полиция разыскивает проживающего в доме для престарелых Сымера в Саареском уезде 70-летнего Адо, которого в последний раз видели вчера, 24 декабря, в доме для престарелых, откуда он ушел около 15 часов в неизвестном направлении. Без помощи мужчина может попасть в беду.

На Адо был темно-зеленый свитер. Он 181 см ростом, худого телосложения, у него седые волосы и серые глаза.

Полиция проверила ближайшие населенные пункты и продолжает поиски.

Всех, кто видел изображенного на фотографии мужчину или знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить по номеру 112.

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