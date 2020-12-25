УАЗ начнет продавать "Патриоты" в США

"В 2020-м на мировой карте появилась новая точка - официальный дистрибьютор УАЗ теперь есть и в Соединенных Штатах Америки. Им стала компания BREMACH Inc. <...> В октябре два сертификационных "Патриота" в комплектации "Статус АТ" прибыли в Калифорнию. А сейчас зарубежные партнеры при активном содействии инженерно-технической службы "УАЗ" ведут ходовые испытания. После прохождения необходимых тестов планируется запустить процесс сертификации", - говорится в собщении.

В США УАЗ "Патриот" переименуют в Bremach Taos, а версия в кузове пикап получит название Brio. Логотипы "УАЗа" на радиаторной решетке и на задней двери заменит шильдик Bremach, пишет Motor.ru.

В настоящее время в США уже принимают заказы на внедорожники "УАЗа". Так, внедорожник с 2,7-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил и автоматической коробкой передач доступен по цене от 26,4 тыс. долларов. Пикап, по предварительным данным, будет стоить от 27,9 тыс. долларов. В рублевом эквиваленте эти цены примерно на 70% выше российских и сопоставимы с американскими ценами базовых версий Nissan Frontier/Navara и Ford F-150.