Пт, 25.12.2020
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Таави Тийльманн
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  • Эстония надеется на интерес России к проекту электричек Таллинн-Петербург
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1 мин для прочтения

Эстония надеется на интерес России к проекту электричек Таллинн-Петербург

Такой транспорт был бы более экологичным.

ФОТО: Pixabay

Эстония надеется на интерес России к электрификации 35-километрового участка железной дороги от Кингисеппа до Ивангорода, что в перспективе позволило бы запустить электрички из Таллинна в Санкт-Петербург, передает Rus.ERR со ссылкой на руководителя отдела электросетей государственной железнодорожной компании Eesti Raudtee Андруса Аласа.

"Если этот отрезок удастся электрифицировать, то вместо дизельных поездов до Петербурга можно будет ездить на электропоездах. Учитывается влияние дизельных поездов на окружающую среду, обслуживание подвижного состава электропоездов  дешевле, от них меньше шума, более оптимальные разгон и торможение, то есть благодаря этой динамике можно снизить время поездки. Такая же логика должна по идее быть и у российской стороны", - сказал Аллас.

"Своим предложением мы хотели создать предпосылки для более плотного движения товарных и пассажирских составов. Какие объемы могут быть в будущем, пока не могу сказать", - добавил Андрус Аллас.

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