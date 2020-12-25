Эстония надеется на интерес России к проекту электричек Таллинн-Петербург

"Если этот отрезок удастся электрифицировать, то вместо дизельных поездов до Петербурга можно будет ездить на электропоездах. Учитывается влияние дизельных поездов на окружающую среду, обслуживание подвижного состава электропоездов дешевле, от них меньше шума, более оптимальные разгон и торможение, то есть благодаря этой динамике можно снизить время поездки. Такая же логика должна по идее быть и у российской стороны", - сказал Аллас.