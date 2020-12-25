Пт, 25.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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На содержание партий из госбюджета уйдет 5,4 млн евро

Партийные кошельки пополнятся.

ФОТО: Marko Saarm

Представленные в Рийгикогу пять партий, а также набравшая на парламентских выборах свыше 4% голосов "Эстония 200" получат в 2021 году в виде государственного финансирования 5 413 000 евро, передает Rus.ERR.

Размер государственного финансирования партий привязан к числу голосов, которые они получили на предыдущих парламентских выборах.

Наибольший размер субсидии в следующем году будет у Партии реформ - 1 788 534евро.

Центристская партия (26 мандатов) получит около 1,367 млн евро, Консервативная народная партия (EKRE, 19 мандатов) - 999 475 евро, Isamaa (12 мандатов) - 631 247 евро, а Социал-демократическая партия (10 мандатов) - 526 039 евро.

Не представленная в парламенте партия "Эстония 200" получит 100 000 евро, поскольку она набрала на выборах в марте 2019 года 4,4% голосов.

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