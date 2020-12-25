Картина дня: соглашение по Брекзиту, программа вакцинации и 575 зараженных

“ЕС добился, чего хотел”. Чем закончился исторический развод Британии с Евросоюзом

Обе стороны объявили о своей победе, но кто выиграл на самом деле от соглашения по Брекзиту? Читать дальше...

Четыре человека погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

Водитель заснул за рулем и это окончилось трагически. В аварии пострадали пятеро детей, из них двое находятся в реанимации. Читать дальше...

За сутки в Эстонии выявлено 575 зараженных, шесть человек умерли

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3674 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 575, то есть 15,7% от общего количества тестов. Читать дальше...

Бойца ММА Владимира Минеева толпой избили в прямом эфире соратники Исмаилова

Во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup в Москве произошла драка между чемпионом промоушена AMC в среднем весе Владимиром Минеевым и средневесом АСА Магомедом Исмаиловым. Потасовка между бойцами переросла в массовое избиение чемпиона. Читать дальше...

Коронавирус продолжает косить Литву

В Литве за прошедшие сутки "Covid-19" выявлен еще у 2691 человека, 19 инфицированных скончались, сообщает Статистический департамент. Читать дальше...

Программа вакцинации от коронавируса: люди с каким диагнозом находятся в приоритетном положении

На прошлой неделе правительство Эстонии одобрило составленную Министерством социальных дел программу вакцинации от коронавируса, которая была подготовлена для того, чтобы защитить группы риска от возможного заражения, снизить число случаев заражения и количество смертей от Covid-19, а также уменьшить нагрузку на сферу здравоохранения и экономику страны. Читать дальше...

Страны ЕС приступили к проверке соглашения по Брекзиту

Государства Европейского Союза приступили к проверке соглашения с Великобританией по Брекзиту. Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье утром в пятницу, 25 декабря, уведомил послов стран Евросоюза о результатах переговоров с Великобританией. Читать дальше...

С понедельника требование самоизоляции не распространяется на прибывающих только из одной европейской страны

С понедельника, 28 декабря, только прибывающим в Эстонию из Исландии не нужно будет соблюдать режим самоизоляции или делать тест. Для прибывающих из других европейских стран действуют требование десятидневной самоизоляции или обязательного тестирования на COVID-19. Читать дальше...