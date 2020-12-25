Картина дня: соглашение по Брекзиту, тяжелая авария и 575 зараженных

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 декабря.
“ЕС добился, чего хотел”. Чем закончился исторический развод Британии с Евросоюзом
Обе стороны объявили о своей победе, но кто выиграл на самом деле от соглашения по Брекзиту? Читать дальше...
Четыре человека погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью
Водитель заснул за рулем и это окончилось трагически. В аварии пострадали пятеро детей, из них двое находятся в реанимации. Читать дальше...
За сутки в Эстонии выявлено 575 зараженных, шесть человек умерли
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3674 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 575, то есть 15,7% от общего количества тестов. Читать дальше...
Бойца ММА Владимира Минеева толпой избили в прямом эфире соратники Исмаилова
Во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup в Москве произошла драка между чемпионом промоушена AMC в среднем весе Владимиром Минеевым и средневесом АСА Магомедом Исмаиловым. Потасовка между бойцами переросла в массовое избиение чемпиона. Читать дальше...
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