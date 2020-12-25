Картина дня: соглашение по Брекзиту, тяжелая авария и 575 зараженных

“ЕС добился, чего хотел”. Чем закончился исторический развод Британии с Евросоюзом

Обе стороны объявили о своей победе, но кто выиграл на самом деле от соглашения по Брекзиту? Читать дальше...

Четыре человека погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

Водитель заснул за рулем и это окончилось трагически. В аварии пострадали пятеро детей, из них двое находятся в реанимации. Читать дальше...

За сутки в Эстонии выявлено 575 зараженных, шесть человек умерли

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3674 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 575, то есть 15,7% от общего количества тестов. Читать дальше...

Бойца ММА Владимира Минеева толпой избили в прямом эфире соратники Исмаилова

Во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup в Москве произошла драка между чемпионом промоушена AMC в среднем весе Владимиром Минеевым и средневесом АСА Магомедом Исмаиловым. Потасовка между бойцами переросла в массовое избиение чемпиона. Читать дальше...