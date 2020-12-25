Холодное лето подкосило финансовое положение крупного производителя мороженого

86,9 процента оборота (24,8 млн евро) поступили в Эстонии, 7,1 процента (более 2,2 млн евро) в Финляндии, а 6 процентов (1,7 млн евро) в других странах ЕС, сообщается в отчете за финансовый год.

Производство мороженого дало 46,4 процента выручки (13,3 млн евро), на 5 процентов меньше, чем в 2018 году. Кроме того, предприятие заработало более 8,6 млн евро на производстве прочих продуктов питания и 6,6 млн евро на продаже логистических услуг.

По оценке правления, в 2019 году на продаже мороженого сказалось то, что июль был, по данным Эстонского института метеорологии и гидрологии, самым холодным летним месяцем впервые за последние 15 лет.

На 2020 год Balbiino прогнозирует рост выручки во всех группах товаров — и на отечественном рынке, и на экспортных.

В 2019 году Balbiino инвестировало 316 000 евро в производственное оборудование и 238 000 евро в логистический центр. В маркетинг и продажи инвестировали 118 000 евро, а в ИТ-оборудование и программное обеспечение 156 000 евро.

В этом году предприятие планирует инвестировать в производство 158 000 евро, в логистический центр 264 000 евро, в маркетинг и продажи 129 000 евро, а в ИТ-оборудование и программное обеспечение 144 000 евро.

По состоянию на балансовый день нераспределенная прибыль предприятия составляла более 3,3 млн евро.

В прошлом году в AS Balbiino в пересчете на полную рабочую ставку работали в среднем 224 человека, расходы на зарплаты составили около 3,9 млн евро. За год до того расходы на зарплаты для 235 работников составляли около 4 млн евро.