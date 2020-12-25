"Историка-расчленителя" Соколова признали виновным в убийстве

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима по обвинению в убийстве (ст. 105 УК) и незаконном хранении оружия (ст. 222 УК). Оглашение приговора транслировала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Соколов в ночь на 8 ноября 2019 года убил свою подругу, 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, расстреляв ее из мелкокалиберного обреза и придушив. После убийства он попытался избавиться от трупа, расчленив его (при этом он использовал пилу-ножовку, топор и кухонные ножи). Историк был задержан на набережной Мойки, когда выбросил рюкзак с частями тела в воду. Прокурор запрашивала для Соколова 15 лет строгого режима.

Мотивом преступления следствие и гособвинение считает ревность Соколова к девушке. В своем последнем слове (запись опубликована в Telegram-канале пресс-службы судов Петербурга) Соколов выразил «глубокое и полное раскаяние в содеянном» и попросил прощения у родителей убитой. Далее он, тем не менее, заявил следующее: «Я не только считаю, что должен быть наказан и заслуживаю этого, но и желаю быть наказанным, дабы искупить совершенное мною преступление. Но есть одно но: я хочу быть наказанным по справедливости, за то, что я совершил, а не за то, что мне вменили в вину в средствах массовой информации. Ряд падких на сенсацию журналистов сами выдумали преступление, которое бы хорошо продавалось: страшный садист, эдакий профессор Мориарти из рассказов о Шерлоке Холмсе и юная невинная девочка, которую убивают ради удовлетворения своих садистских комплексов».

Он рассказал о «чудовищных, страшных оскорблениях», которыми убитая «в тот роковой вечер» якобы «осыпала его детей», ее «диких криках», которые довели Соколова до «состояния, близкого к помешательству». «Такая нежная девочка и грубейший мат-перемат! Но нигде об этом не пишут. Потому что это противоречит версии [обвинения]», — заявил он в последнем слове.

Причиной неприязни и «дикой агрессии» к Соколову со стороны молодой женщины, с которой его несколько лет связывала «сильная и искренняя любовь», он назвал «мерзкую травлю» и «потоки грязных измышлений», которые, по мнению историка, распространял о нем «злодей по фамилии Понасенков». «Утратив все чувства ко мне, Анастасия, тем не менее, не ушла, а осталась из корыстных побуждений и изводила меня дикими сценами, — утверждал подсудимый. — Я был удобен для старта ее научной карьеры, и она решила жить со мной, пока не представится что-нибудь более выгодное».