Коронавирус продолжает косить Литву

За прошедшие сутки проведено 9913 анализов на "Covid-19".

В общей сложности с начала пандемии в Литве заболевание "Covid-19" было констатировано у 126 581 человека, подтверждено выздоровление 60 946 человек. От вызываемой новым коронавирусом болезни в Литве скончались 1205 человек, еще 598 инфицированных умерли по другим причинам.

По данным Статистического департамента, совокупная 14-дневная заболеваемость "Covid-19" в Литве на 25 декабря составляет 1418,1 случая на 100 тыс. жителей.

В Латвии 666 новых случаев

В соседней Латвии за последние сутки подтверждено 666 новых случаев "Covid-19", умерли 16 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 45 до 100 лет. В целом с начала пандемии в Латвии умерли 502 человека с подтвержденным "Covid-19".

За прошедшие сутки сделано 4029 тестов на "Covid-19", доля положительных результатов составила 16,5%.

В общей сложности с начала пандемии "Covid-19" в Латвии выявлен у 35 420 человек.

За минувшие сутки в больницы доставлено 118 пациентов с "Covid-19", выписано 58 человек с таким диагнозом.