Программа вакцинации от коронавируса: люди с каким диагнозом находятся в приоритетном положении

На прошлой неделе правительство Эстонии одобрило составленную Министерством социальных дел программу вакцинации от коронавируса, которая была подготовлена для того, чтобы защитить группы риска от возможного заражения, снизить число случаев заражения и количество смертей от Covid-19, а также уменьшить нагрузку на сферу здравоохранения и экономику страны.
Согласно программе, в числе первых вакцинировать должны около 30 000 работников сферы здравоохранения, около 25 000 сотрудников и постояльцев домов попечения, а также около 260 000 человек старше 70 лет и людей, входящих в группу риска и имеющих определенный диагноз.
В список диагнозов, при наличии которых люди включаются в приоритетную группу для вакцинации, входят диабет, ожирение, хронический бронхит, бронхоэктаз, хроническое обструктивное заболевание легких, астма в тяжелой форме и астматическое состояние, цистический фиброз, онкологические и кардиологические заболевания, почечная недостаточность, демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы, пациенты с пересаженным костным мозгом и внутренними органами, иммунная недостаточность, а также пациенты с гематологическими, ревматологическими, гастроэнтерологическими и неврологическими заболеваниями, которые в течение последних пяти лет получали терапию, снижающую иммунитет.
После вакцинации групп риска возможность вакцинации будет предоставлена представителям критически важных для общества областей, таких как работники первой линии с повышенным риском заражения, перечень которых в данное время уточняется, а также занятым в оказании жизненно важных услуг согласно Закону о чрезвычайных ситуациях. Таких людей в Эстонии насчитывается примерно 35 000.
Вакцинировать население смогут врачи, медсестры и акушерки, прошедшие соответствующее обучение в последние пять лет.
Согласно предварительным договорам, Эстония забронировала поставку нескольких вакцин от коронавируса: AstraZeneca (1 330 000 доз), Jannsen Pharmaceutica NV (300 000 курсов вакцины), Pfizer/BioNTech (603 876 доз).
Также Эстония продолжает вести переговоры и с другими производителями вакцины.
Оповещение о принадлежности к группе риска люди будут получать от семейных врачей и через портал eesti.ee. Информация о вакцинации будет доступна на специальном сайте Департамента здоровья www.vaktsineeri.ee.