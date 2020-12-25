Программа вакцинации от коронавируса: люди с каким диагнозом находятся в приоритетном положении

Согласно программе, в числе первых вакцинировать должны около 30 000 работников сферы здравоохранения, около 25 000 сотрудников и постояльцев домов попечения, а также около 260 000 человек старше 70 лет и людей, входящих в группу риска и имеющих определенный диагноз.

В список диагнозов, при наличии которых люди включаются в приоритетную группу для вакцинации, входят диабет, ожирение, хронический бронхит, бронхоэктаз, хроническое обструктивное заболевание легких, астма в тяжелой форме и астматическое состояние, цистический фиброз, онкологические и кардиологические заболевания, почечная недостаточность, демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы, пациенты с пересаженным костным мозгом и внутренними органами, иммунная недостаточность, а также пациенты с гематологическими, ревматологическими, гастроэнтерологическими и неврологическими заболеваниями, которые в течение последних пяти лет получали терапию, снижающую иммунитет.

После вакцинации групп риска возможность вакцинации будет предоставлена представителям критически важных для общества областей, таких как работники первой линии с повышенным риском заражения, перечень которых в данное время уточняется, а также занятым в оказании жизненно важных услуг согласно Закону о чрезвычайных ситуациях. Таких людей в Эстонии насчитывается примерно 35 000.

Вакцинировать население смогут врачи, медсестры и акушерки, прошедшие соответствующее обучение в последние пять лет.

Согласно предварительным договорам, Эстония забронировала поставку нескольких вакцин от коронавируса: AstraZeneca (1 330 000 доз), Jannsen Pharmaceutica NV (300 000 курсов вакцины), Pfizer/BioNTech (603 876 доз).

Также Эстония продолжает вести переговоры и с другими производителями вакцины.