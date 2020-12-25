Пт, 25.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Страны ЕС приступили к проверке соглашения по Брекзиту

Брекзит.

ФОТО: Madis Veltman

Государства Европейского Союза приступили к проверке соглашения с Великобританией по Брекзиту. Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье утром в пятницу, 25 декабря, уведомил послов стран Евросоюза о результатах переговоров с Великобританией, сообщила председательствующая в ЕС по ротации Германия.

В сообщении отмечается, что в ближайшие дни предстоит изучить документ объемом в 1246 страниц, что является "гигантской задачей".

Соглашение с Лондоном

Соглашение о двусторонней торговле было достигнуто 24 декабря всего за несколько дней до выхода Великобритании из европейского внутреннего рынка. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. В нем также прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обеих сторон.

Со стороны ЕС это соглашение еще должно быть одобрено всеми 27 странами-членами Евросоюза, а со стороны Великобритании - парламентом. Стороны планирует задействовать этот документ во временном режиме с 1 января. Планируется, что Европарламент ратифицируют соглашение задним числом в начале 2021 года.

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