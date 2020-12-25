Кальюлайд: проблема одной страны быстро стала общей

Президент признала, что до сих пор Эстония неплохо справлялась с пандемией коронавируса. Люди взяли себя в руки и следуют рекомендациям ученых сократить число контактов. «Кажется, сейчас время, когда мы действительно боремся. Но через две недели мы увидим, одержим ли мы победу», - сказал Кальюлайд.

Однако в течение многих лет она была обеспокоена тем, что из-за сильной поляризации дебатов интеллектуальное пространство для обсуждения любого вопроса было отнято, будь предметом спора Европейский союз или ношение масок. «Иногда от всей души хотелось бы обсудить какой-то негативный момент, связанный с ЕС, раскритиковать какое-то решение, но потом понимаешь, что эти слова могут вложить в другой контекст. Либо случится так, что ты вдруг станешь противником ЕС», - сказала она.

Кальюлайд сравнила, что то же самое произошло с канцлерами юстиции Юлле Мадизе и Алларом Йыксом, когда они обратили внимание на вопрос, разрешает ли ли вообще законодательство Эстонии делать ношение масок обязательным. «Ни один из них не выступает против масок, но они хотели бы, чтобы все выполнялось в соответствии с законом», - сказала президент.

Она отметил, что весной во время внесения изменений в Закон о чрезвычайном положении у нее на ту же тему состоялся разговор с премьер-министром. «Осенью следовало бы предпринять быстрые шаги, провести надлежащую инвентаризацию, а затем организовать правовое пространство, чтобы нам больше не приходилось импровизировать и балансировать на грани. По понятным причинам, возможно, этого не успели сделать, но нам все равно предстоит решить этот вопрос. Кто же все-таки имеет право решать? Может ли быть так, что Департамент здоровья принимает решение, не оглядываясь на местное самоуправление, как это произошло сейчас. Или это неправильно, и будет лучше, если местное самоуправление будет брать на себя ответственность», - сказала Кальюлайд.

Ведущая Улла Лянтс поинтересовалась у президента, сможем ли мы через пару лет вернуться к прежней жизни - той, что была до начала кризиса. По мнению президента, это было бы неправильным поведением. «Мы должны воспринимать этот вирус как первое очень серьезное предупреждением человечеству, что то, что мы делаем с планетой - плохо. Животным не хватает места в лесу, они приходят в города. Мы живем в мире с обедневшими экосистемами, где у одних стран есть огромное преимущество, а другие его лишаются», - считает Кальюлайд.

Сейчас нельзя давать обещаний, что следующая подобная беда обойдет нас стороной, предупредила президент. Помимо передачи вирусов человеку и изменения климата, существует множество других опасностей, которыми необходимо заниматься. Коронавирусная пандемия показывает, насколько взаимосвязан мир: проблема, возникшая в одном месте, быстро становится проблемой для всех, отметила Кальюлайд. Однако с вирусом нам все же было немного легче, чем весной в Италии, где не было мест в больницах. Прежде всего, мы столкнулись с экономическими проблемами. Пандемия также показала, насколько легкомысленно и торопливо правительства готовы нарушить действующие правила. Например, закрытие национальных границ, когда возникли опасения по поводу темпов восстановления торговых потоков.

«Представим, что у нас не было бы Европейского союза, и мы попытались бы сохранить некоторое свободное передвижение товаров и людей по континенту. Однозначно было бы во много раз хуже », - сказал он.