Стало известно, когда в Эстонию прибудет первая партия вакцины от коронавируса

В субботу первые партии вакцины от COVID-19 прибудут во все страны Евросоюза, включая Эстонию. Вакцинация в нашей стране начнется 27 декабря, а первыми будут провакцинированы работники расположенного в Кохтла-Ярве Ярвеского дома здоровья, пишет Rus.ERR.