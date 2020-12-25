Пт, 25.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Стало известно, когда в Эстонию прибудет первая партия вакцины от коронавируса

Вакцина.

ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

В субботу первые партии вакцины от COVID-19 прибудут во все страны Евросоюза, включая Эстонию. Вакцинация в нашей стране начнется 27 декабря, а первыми будут провакцинированы работники расположенного в Кохтла-Ярве Ярвеского дома здоровья, пишет Rus.ERR.

Первые партиции вакцины прибудут в Таллинн около 5 утра, а безопасность прибытия груза будет обеспечивать Департамент полиции и погранохраны, сообщила пресс-служба Министерства социальных дел.

В воскресенье, 27 декабря, в Эстонии официально начнется вакцинация от коронавируса. Первыми будут провакцинированы работники Ярвеского дома здоровья.

Также в воскресенье будут провакцинированы сотрудники больниц и центров семейных врачей в Таллинне и Тарту.

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